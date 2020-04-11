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ВОЗ приехала в Витебск и озвучила тревожный прогноз по коронавирусу
11.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Представители миссии ВОЗ приехали в Витебск, чтобы оценить, как в Витебской области борются со вспышкой коронавируса. Об этом вчера
В состав делегации входили сотрудники Европейского бюро ВОЗ в Копенгагене, штаб-квартиры организации в Женеве и представительства в Беларуси. Эксперты встретились с главой облисполкома Николаем Шерстневым. «Мы видели, как развиваются события в мире и в своей стране приняли решение противостоять распространению инфекции, защитить население, сохранив экономику, не остановив предприятия, производство продукции сельского хозяйства и так далее, – сказал витебский чиновник. – Закрыть и изолироваться всем гораздо проще, а в условиях работающей экономики сложнее выполнять защитные мероприятия. Решения по ситуации принимаются молниеносно, поскольку врачи должны лечить, а власть – решать все остальные вопросы».
ВОЗ же
Стороны согласились, что единого рецепта для инфекционного контроля не существует, каждая страна выбирает наиболее подходящий для нее путь. Пик болезни в Беларуси и других стран, скорее всего, окончится в ближайшие месяцы. Но усилия должны быть последовательными.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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Представители миссии ВОЗ приехали в Витебск, чтобы оценить, как в Витебской области борются со вспышкой коронавируса. Об этом вчера сообщали «Віцьбічы». В состав...
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