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Тест: какое ваше тотемное животное?

11.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всем нам сейчас не помешает немного расслабиться и отвлечься от темы коронавируса. Даем такую возможность. TUT.BY предлагает пройти тест, который выявит ваше тотемное животное. В чем ваша сила? Надеемся, вы готовы узнать.

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Змея или орел? Черепаха или лев? Сейчас узнаем, какое ваше тотемное животное!
 
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