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Минздраву есть что скрывать: коронавирус в Рудобелку врач привез с учебы в столице
11.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Чрезвычайная ситуация сложилась в райцентре Октябрьский Гомельской области. У четырех медиков, врачей и медсестер местной больницы, обнаружили КОВИД-19.
Их отправили в Гомельскую областную инфекционную больницу. Первым уровнем контактов стали коллеги больных - местный медперсонал. Они были изолированы на карантин в своей же больнице. На домашней изоляции находится и руководитель больницы.
Как подтвердил
Все это затрудняет оказание медицинской помощи местному населению. В Октябрьскую ЦРБ срочно были командированы анестезиолог-реаниматолог из Речицы и два врача общей практики из Гомеля.
Но откуда появился коронавирус в Октябрьском (бывшей Рудобелке), вдали от оживленных магистралей?
Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рабикова сообщила, что врач из Октябрьского был на учебе в Минске. Скорее всего, он и привез коронавирус в Рудабелку.
Напомним, что представитель Минздрава Елена Богдан категорически отказалась сообщать информацию о количестве заразившихся врачей. Минздраву есть что скрывать, потому что сами стали распространителями вируса?
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Чрезвычайная ситуация сложилась в райцентре Октябрьский Гомельской области. У четырех медиков, врачей и медсестер местной больницы, обнаружили КОВИД-19.
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