Минздраву есть что скрывать: коронавирус в Рудобелку врач привез с учебы в столице

Их отправили в Гомельскую областную инфекционную больницу. Первым уровнем контактов стали коллеги больных - местный медперсонал. Они были изолированы на карантин в своей же больнице. На домашней изоляции находится и руководитель больницы.





"Народной воле" , государственный санитарный врач Октябрьского района Олега Лукьяненко, изолированы полтора десятка местных медиков. Как подтвердил, государственный санитарный врач Октябрьского района Олега Лукьяненко, изолированы полтора десятка местных медиков.





Все это затрудняет оказание медицинской помощи местному населению. В Октябрьскую ЦРБ срочно были командированы анестезиолог-реаниматолог из Речицы и два врача общей практики из Гомеля





Но откуда появился коронавирус в Октябрьском (бывшей Рудобелке), вдали от оживленных магистралей?





Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рабикова сообщила, что врач из Октябрьского был на учебе в Минске . Скорее всего, он и привез коронавирус в Рудабелку.





Напомним, что представитель Минздрава Елена Богдан категорически отказалась сообщать информацию о количестве заразившихся врачей. Минздраву есть что скрывать, потому что сами стали распространителями вируса?