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Минздраву есть что скрывать: коронавирус в Рудобелку врач привез с учебы в столице

11.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чрезвычайная ситуация сложилась в райцентре Октябрьский Гомельской области. У четырех медиков, врачей и медсестер местной больницы, обнаружили КОВИД-19.

Их отправили в Гомельскую областную инфекционную больницу. Первым уровнем контактов стали коллеги больных - местный медперсонал. Они были изолированы на карантин в своей же больнице. На домашней изоляции находится и руководитель больницы. 

Как подтвердил "Народной воле", государственный санитарный врач Октябрьского района Олега Лукьяненко, изолированы полтора десятка местных медиков. 

Все это затрудняет оказание медицинской помощи местному населению. В Октябрьскую ЦРБ срочно были командированы анестезиолог-реаниматолог из Речицы и два врача общей практики из Гомеля.

Но откуда появился коронавирус в Октябрьском (бывшей Рудобелке), вдали от оживленных магистралей?

Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рабикова сообщила, что врач из Октябрьского был на учебе в Минске. Скорее всего, он и привез коронавирус в Рудабелку.

Напомним, что представитель Минздрава Елена Богдан категорически отказалась сообщать информацию о количестве заразившихся врачей. Минздраву есть что скрывать, потому что сами стали распространителями вируса?
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Чрезвычайная ситуация сложилась в райцентре Октябрьский Гомельской области. У четырех медиков, врачей и медсестер местной больницы, обнаружили КОВИД-19.
 
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