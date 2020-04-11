Журналист Скиро: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.

Журналист Николо Скира сообщает, что приоритетным вариантом для 27-летнего хавбека является возвращение в «Ювентус» .

Туринский клуб уже ведет работу над трансфером француза и обсуждает потенциальную сделку с его агентом Мино Райолой .

Нынешний сезон, который в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса , Погба практически полностью пропустил из-за травм.

Ранее мадридская газета As сообщала, что полузащитник настроен перейти в «Реал».

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!