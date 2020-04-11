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Журналист Скиро: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»
11.04.2020 10:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Журналист Николо Скира сообщает, что приоритетным вариантом для 27-летнего хавбека является возвращение в
Туринский клуб уже ведет работу над трансфером француза и обсуждает потенциальную сделку с его агентом
Нынешний сезон, который в настоящее время прерван из-за пандемии
Ранее мадридская газета As сообщала, что полузащитник настроен перейти в «Реал».
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.
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