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Журналист Скиро: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»

11.04.2020 10:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.

Журналист Николо Скира сообщает, что приоритетным вариантом для 27-летнего хавбека является возвращение в «Ювентус».

Туринский клуб уже ведет работу над трансфером француза и обсуждает потенциальную сделку с его агентом Мино Райолой.

Нынешний сезон, который в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса, Погба практически полностью пропустил из-за травм.

Ранее мадридская газета As сообщала, что полузащитник настроен перейти в «Реал».

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.
 
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