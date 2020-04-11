ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пасхальную пищу католики могут благословить и дома

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Пасхальную пищу католики могут благословить и дома

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич издал декрет о благословении пасхальных блюд в домашних условиях. Эта информация размещена на сайте Мин-ско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела.

Из-за вызванных пандемией коронавируса сложностей не все верующие смогут лично участвовать в пасхальных богослужениях, а также благословить блюда на пасхальный стол в храме. В связи с этим архиепископ Тадеуш Кондрусевич утвердил порядок и текст молитвы благословения пасхальных блюд в домашних условиях.

В связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами.

По материалам БЕЛТА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич издал декрет о благословении пасхальных блюд в домашних условиях. Эта информация размещена на...
 
Новости дня
Новости
 
Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 11 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика