Пасхальную пищу католики могут благословить и дома

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич издал декрет о благословении пасхальных блюд в домашних условиях. Эта информация размещена на сайте Мин-ско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела.

Из-за вызванных пандемией коронавируса сложностей не все верующие смогут лично участвовать в пасхальных богослужениях, а также благословить блюда на пасхальный стол в храме. В связи с этим архиепископ Тадеуш Кондрусевич утвердил порядок и текст молитвы благословения пасхальных блюд в домашних условиях.

В связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами.

По материалам БЕЛТА.