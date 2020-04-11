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«Евроопт» и БПС-Сбербанк передали ИВЛ 6-й больнице Минска

11.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский бизнес начал дарить ИВЛ больницам

Как удалось узнать, торговая сеть «Евроопт» передала на безвозмездной основе 6-й городской клинической больнице Минска дорогостоящее оборудование – ИВЛ и мониторы пациента. Общая стоимость медицинской аппаратуры составляет 100 тысяч рублей.



Кроме того, «Евроопт» передал 650 продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны. Комплекты передали Территориальному центру социального обслуживания населения Минского района, представители которого доставят подарки ветеранам. Это позволит людям в возрасте реже посещать многолюдные места в условиях мировой пандемии коронавируса.

БПС-Сбербанк также приобрел ИВЛ и другое реанимационное оборудование для 6-й городской клинической больницы Минска, которая сейчас принимает весомую часть пациентов с COVID-19. Всего банк выделил в качестве безвозмездной помощи в борьбе с коронавирусом 290 тысяч рублей.


Банк закупил современное реанимационное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких – стационарный и портативный. Также больнице передадут новый дефибриллятор-монитор и систему обогрева пациентов. Новую аппаратуру будут использовать для лечения больных с тяжелыми формами пневмонии.

В 6-й больнице отметили, что оборудование может понадобиться для оказания всесторонней помощи.

«Мы от души благодарны за оказанную помощь. Если количество реанимационных коек будет увеличено, аппаратура такого класса, безусловно, очень пригодится, чтобы оказывать максимально всестороннюю и профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается», – подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Рыковский.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский бизнес начал дарить ИВЛ больницам
 
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