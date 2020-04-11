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Стала известна ситуация с коронавирусной инфекцией по состоянию на 11 апреля

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стала известна ситуация с коронавирусной инфекцией по состоянию на 11 апреля
По информации официального Telegram-канала Минздрава, по состоянию на 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2 031 человек.

«В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Выздоровели 172 человека. Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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