Российский политолог: «Есть основания полагать, что белорусский Минздрав здорово приукрашивает ситуацию, стремясь угодить своему лидеру"

телеграм-канале написал российский политолог Илья Гращенков . Об этом в своем





«Заигравшийся в крутого батьку Лукашенко начал свою борьбу с эпидемией путём её полного отрицания, рекомендовав для профилактики пить водку, ходить в баню и заниматься спортом.





Однако отрицание реальности не означает того, что она вас не настигнет. Это произошло и с Лукашенко. Поняв, что просчитался с оценкой угрозы, которую представляет коронавирус, он не стал извиняться и принимать срочные меры для исправления ситуации.





Вместо этого, чтобы не потерять лицо, он решился поставить чудовищный эксперимент над своим народом и продолжает игнорировать опасность», – написал Гращенков.





Российский политолог уверен, что амбиции Лукашенко обойдутся белорусскому народу в десятки тысяч погибших.

«Есть основания полагать, что местный Минздрав здорово приукрашивает её, стремясь угодить своему лидеру. Будем с этим разбираться», – пообещал Гращенков.





Напомним, что белорусский Миинздрав настаивает, что контролирует ситуацию. Ну а статистика смертей пока даже не дает намека на десятки тысяч погибших. Другое дело, можно ли этим рапортам верить.