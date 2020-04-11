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Российский политолог: «Есть основания полагать, что белорусский Минздрав здорово приукрашивает ситуацию, стремясь угодить своему лидеру"
11.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко ставит «чудовищный эксперимент» над своим народом, поскольку ситуация с коронавирусом в стране вышла из-под контроля.
Об этом в своем
«Заигравшийся в крутого батьку Лукашенко начал свою борьбу с эпидемией путём её полного отрицания, рекомендовав для профилактики пить водку, ходить в баню и заниматься спортом.
Однако отрицание реальности не означает того, что она вас не настигнет. Это произошло и с Лукашенко. Поняв, что просчитался с оценкой угрозы, которую представляет коронавирус, он не стал извиняться и принимать срочные меры для исправления ситуации.
Вместо этого, чтобы не потерять лицо, он решился поставить чудовищный эксперимент над своим народом и продолжает игнорировать опасность», – написал Гращенков.
Российский политолог уверен, что амбиции Лукашенко обойдутся белорусскому народу в десятки тысяч погибших.
«Есть основания полагать, что местный Минздрав здорово приукрашивает её, стремясь угодить своему лидеру. Будем с этим разбираться», – пообещал Гращенков.
Напомним, что белорусский Миинздрав настаивает, что контролирует ситуацию. Ну а статистика смертей пока даже не дает намека на десятки тысяч погибших. Другое дело, можно ли этим рапортам верить.
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Российский политолог: «Есть основания полагать, что белорусский Минздрав здорово приукрашивает ситуацию, стремясь угодить своему лидеру"
Александр Лукашенко ставит «чудовищный эксперимент» над своим народом, поскольку ситуация с коронавирусом в стране вышла из-под контроля.
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