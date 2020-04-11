Позняк считает, что депутаты могли бы поднять вопрос об уголовном деле против Лукашенко «за бездействие»













Как рассказал Зенон Позняк, в Нью-Йорке, несмотря на то, что» ежедневно теперь заболевают по шесть тысяч человек», нет паники, потому что постоянно обновляется актуальная и, главное, полная информация по эпидемиологической ситуации.





Высказал политик и свое мнение относительно того, как обстоят дела с коронавирусом в Беларуси. Зенон Позняк отметил, что в Беларуси очень самоотверженные врачи, которые выполняют свой долг «не имея необходимых средств защиты, не говоря уже о маленькой зарплате».





На этом, как отметил политик, плюсы заканчиваются, потому что «система власти у нас и ее отношение к эпидемии напоминает сумасшедший дом». По мнению Зенона Позняка, Александр Лукашенко считает, «что никакой эпидемии в мире нет, что это «психоз» и весь мир «сошел с ума»».





Отвечая на вопрос о том, что «психиатр Дмитрий Щигельский призвал чиновников Беларуси принять адекватные решения, и возможен ли дворцовый переворот?», Зенон Позняк ответил, что «дворцовый переворот» в стране сейчас не возможен, потому что нет «ни условий, ни соответствующих людей, ни альтернативных интересов». Политик предположил, что «теоретически вопрос о возбуждении уголовного дела против Александра Лукашенко «за бездействие» могла бы попробовать поднять Палата представителей». Зенон Позняк считает, что «мог бы использовать свои полномочия в возбуждении уголовного дела также и генпрокурор, при условии особых обстоятельств и круговой поддержки иных ключевых ведомств».





На вопрос «Что бы вы могли порекомендовать белорусам исходя из американского опыта борьбы с COVID-19?», Зенон Позняк ответил следующее:





«Самодисциплины, осознания серьезности опасности и строгого выполнения всех необходимых условий эпидемической гигиены. Нужна правдивая информация об эпидемии».



