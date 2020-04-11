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Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

11.04.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Увеличение зарегистрированных случаев связано с ростом количества исследований – подчеркивают в ведомстве. В основном, заболевание протекает в легкой или средней форме. Уже выздоровели 172 человека, 23 – умерли. У этих пациентов коронавирус крайне осложнил течение и без того тяжелых хронических болезней.

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

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Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили...
 
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