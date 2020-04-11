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Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные
11.04.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увеличение зарегистрированных случаев связано с ростом количества исследований – подчеркивают в ведомстве. В основном, заболевание протекает в легкой или средней форме. Уже выздоровели 172 человека, 23 – умерли. У этих пациентов коронавирус крайне осложнил течение и без того тяжелых хронических болезней.
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Новости Беларуси. Новые данные пресс-службы Минздрава Беларуси о заболеваемости коронавирусом. На стационарном лечении на 11 апреля находится 2031 человек, сообщили...
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