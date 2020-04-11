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Новое исследование о коронавирусе: во время занятий спортом необходимо соблюдать дистанцию до 20 метров

11.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Новое исследование о коронавирусе показывает, что дистанции, соблюдать которую ранее рекомендовалось при беге и езде на велосипеде, недостаточно для того, чтобы избежать заражения", - сообщает немецкий журнал Focus.



"Согласно распространенному мнению, вирусы SARS-CoV-2 оседают спустя короткое время после их выдыхания зараженным человеком. На этом основывается и рекомендация соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, чтобы избежать передачи инфекции воздушно-капельным путем. Но как вести себя при занятиях спортом, то есть не в состоянии покоя, а во время движения?".

Вопрос о том, насколько спортсмены подвержены заражению COVID-19, когда они находятся близко к другим спортсменами, изучили исследователи из Левенского университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды).

"Ученые наблюдали за выделением частиц слюны во время различных движений на разной скорости - при ходьбе и беге. При этом менялись положения спортсменов: они двигались рядом друг с другом, находились по диагонали друг от друга и, наконец, двигались непосредственно друг за другом".

"Когда человек бежит или едет на велосипеде и при этом выдыхает воздух, выделяется множество капелек размером всего лишь в микрометр", - пояснил в разговоре с изданием Deutsche Welle Берт Блокен, руководитель исследования. - "И если человек находится слишком близко к другому человеку, эти капельки попадают ему в лицо. Таким образом, если человек, который бежит впереди, заражен, может произойти передача вируса", - говорится в статье.

"Поэтому Блокен и его коллеги пришли к выводу, что дистанции в 1,5 метра недостаточно во время занятий спортом, чтобы защититься от заражения COVID-19. Поэтому при ходьбе в одном направлении они советуют соблюдать дистанцию не менее 4-5 метров, при беге и медленной езде на велосипеде - 10 метров, при более быстрых движениях - и вовсе 20 метров", - передает издание.


"Согласно исследованию, наиболее безопасно, когда спортсмены в одном темпе движутся рядом друг с другом - тогда облако капелек остается позади них. Диагональное расположение друг к другу также уменьшает риск вдохнуть частицы, выдыхаемые человеком, находящимся впереди. Наибольший риск заражения отмечается в случаях, когда человек находится непосредственно за спиной другого человека".

Блокен критически относится к решению Франции ограничить занятия спортом только в радиусе 1 км от места проживания: "Это решение было не очень умным. А именно оно означает, что в городах люди тренируются на очень маленькой территории и, вероятно, очень близко друг к другу. А это противопол но тому, что следовало бы делать", - передает Focus.
 
 
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