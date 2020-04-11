Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Источник материала: IT.Tut.by

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие компании — в том числе и в Беларуси — разрешили сотрудникам работать удаленно из дома. Необходимость в «планерках» или веб-митингах при этом не пропала, а, наоборот, возросла. За счет этого спрос на веб-камеры увеличился (так, спрос на этот товар на рынке США вырос на 179%). Ниже разбираемся, какие модели можно купить и какие при этом больше всего интересуют белорусов.



Фото: pixabay.com

Для этого мы проверили сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет» и посмотрели, какие устройства сейчас продаются в нашем регионе и пользуются повышенным спросом. Забегая немного наперед, скажем: большинство из них — от компании Logitech.

Недавно издание The Verge выпустило материал , в котором рассказало, как выглядеть лучше во время веб-конференций. Первое правило: камера должна быть на уровне ваших глаз. Если вы пользуетесь веб-камерой в ноутбуке или планшете, поставьте аппарат на стопку книг. Еще один совет касается освещения: свет должен падать на вас спереди (или под углом), но не сзади. Проще говоря: садиться спиной к окну в солнечный день во время онлайн-конференции — не лучшее решение.

При покупке web-камеры стоит ориентироваться на несколько параметров: например угол обзора, наличие автофокуса, качество микрофона, а также разрешение датчика. Ниже — несколько моделей, которые сейчас покупают в Беларуси.





Наверное, одна из самых доступных и вместе с тем популярных моделей. Сразу отметим: ожидать от нее многого не стоит, все-таки камера с разрешением 1,3 Мп (программного может увеличиваться до 3 Мп) вряд ли сможет удивить картинкой.

Максимальное разрешение — 1280 на 720 пикселей (HD 720p), частота — 30 кадров в секунду. В активе также встроенный микрофон и крепление для установки на монитор. Дополнительное питание камере не требуется, хватит и того, что передается через USB-порт. Угол обзора — 60 градусов.





Все еще бюджетная, но технически чуть более продвинутая модель. Она способна передавать видео уже в разрешении Full HD, или 1920 на 1080 пикселей на скорости в 30 кадров в секунду. Есть встроенный микрофон, причем работающий в стереорежиме. Не менее важная особенность — это увеличенный угол обзора в 120 градусов. Жаль, что нет функции автоматической фокусировки.





Этот гаджет стоит ощутимо дороже двух предшествующих моделей, но и возможностей у него больше. В частности, web-камера оснащается широкополосным микрофоном и возможностью поворота на 360 градусов.

Кроме того, в наличии функция автоматической фокусировки, максимальное разрешение при потоковой передаче видео — Full HD. Правда, в активе несколько фирменных «улучшалок» изображения для более точной передачи цвета кожи. Угол обзора стандартный — на 75 градусов.





Эту камеру можно назвать «золотым стандартном» за счет наличия практически всех важных функций. Некоторые даже пишут, что все остальные более-менее серьезные модели отталкиваются от нее.

Она способна передавать видеопоток в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. В наличии стереомикрофон с шумоподавлением и режим автоматической фокусировки и слежения за лицом пользователя. Кроме того, устройство оснащается оптикой Zeiss и имеет крепление не только на монитор, но и штативное гнездо.





Камера премиум-класса с возможностью передачи видео в разрешении 4K, или 4096 на 2160 пикселей на скорости в 30 кадров в секунду. А еще можно выбрать Full HD и 60 кадров в секунду.

Разумеется, в активе система встроенных микрофонов с шумоподавлением, детектор движения и даже режим ночной съемки. Угол обзора при этом составляет 90 градусов, есть 5-кратный зум в формате Full HD и даже поддержка HDR. Но «вишенкой» выступает поддержка функции активации по лицу Windows Hello — это возможно благодаря инфракрасным датчикам.