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Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

11.04.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие компании — в том числе и в Беларуси — разрешили сотрудникам работать удаленно из дома. Необходимость в «планерках» или веб-митингах при этом не пропала, а, наоборот, возросла. За счет этого спрос на веб-камеры увеличился (так, спрос на этот товар на рынке США вырос на 179%). Ниже разбираемся, какие модели можно купить и какие при этом больше всего интересуют белорусов.

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома
Фото: pixabay.com

Для этого мы проверили сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет» и посмотрели, какие устройства сейчас продаются в нашем регионе и пользуются повышенным спросом. Забегая немного наперед, скажем: большинство из них — от компании Logitech.

Недавно издание The Verge выпустило материал, в котором рассказало, как выглядеть лучше во время веб-конференций. Первое правило: камера должна быть на уровне ваших глаз. Если вы пользуетесь веб-камерой в ноутбуке или планшете, поставьте аппарат на стопку книг. Еще один совет касается освещения: свет должен падать на вас спереди (или под углом), но не сзади. Проще говоря: садиться спиной к окну в солнечный день во время онлайн-конференции — не лучшее решение.

При покупке web-камеры стоит ориентироваться на несколько параметров: например угол обзора, наличие автофокуса, качество микрофона, а также разрешение датчика. Ниже — несколько моделей, которые сейчас покупают в Беларуси.

Logitech HD Webcam C270

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Наверное, одна из самых доступных и вместе с тем популярных моделей. Сразу отметим: ожидать от нее многого не стоит, все-таки камера с разрешением 1,3 Мп (программного может увеличиваться до 3 Мп) вряд ли сможет удивить картинкой.

Максимальное разрешение — 1280 на 720 пикселей (HD 720p), частота — 30 кадров в секунду. В активе также встроенный микрофон и крепление для установки на монитор. Дополнительное питание камере не требуется, хватит и того, что передается через USB-порт. Угол обзора — 60 градусов.

Genius WideCam F100

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Все еще бюджетная, но технически чуть более продвинутая модель. Она способна передавать видео уже в разрешении Full HD, или 1920 на 1080 пикселей на скорости в 30 кадров в секунду. Есть встроенный микрофон, причем работающий в стереорежиме. Не менее важная особенность — это увеличенный угол обзора в 120 градусов. Жаль, что нет функции автоматической фокусировки.

Microsoft LifeCam Studio

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Этот гаджет стоит ощутимо дороже двух предшествующих моделей, но и возможностей у него больше. В частности, web-камера оснащается широкополосным микрофоном и возможностью поворота на 360 градусов.

Кроме того, в наличии функция автоматической фокусировки, максимальное разрешение при потоковой передаче видео — Full HD. Правда, в активе несколько фирменных «улучшалок» изображения для более точной передачи цвета кожи. Угол обзора стандартный — на 75 градусов.

Logitech HD Pro Webcam C920

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Эту камеру можно назвать «золотым стандартном» за счет наличия практически всех важных функций. Некоторые даже пишут, что все остальные более-менее серьезные модели отталкиваются от нее.

Она способна передавать видеопоток в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. В наличии стереомикрофон с шумоподавлением и режим автоматической фокусировки и слежения за лицом пользователя. Кроме того, устройство оснащается оптикой Zeiss и имеет крепление не только на монитор, но и штативное гнездо.

Logitech Brio

Пять камер для видеозвонков, чтобы работать из дома

Камера премиум-класса с возможностью передачи видео в разрешении 4K, или 4096 на 2160 пикселей на скорости в 30 кадров в секунду. А еще можно выбрать Full HD и 60 кадров в секунду.

Разумеется, в активе система встроенных микрофонов с шумоподавлением, детектор движения и даже режим ночной съемки. Угол обзора при этом составляет 90 градусов, есть 5-кратный зум в формате Full HD и даже поддержка HDR. Но «вишенкой» выступает поддержка функции активации по лицу Windows Hello — это возможно благодаря инфракрасным датчикам.

 
 
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Во время пандемии коронавирусной инфекции многие компании — в том числе и в Беларуси — разрешили сотрудникам работать удаленно из дома. Необходимость...
 
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