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Ташуев о коронавирусе: «Белорусские специалисты понимают, что происходит в мире, в стране. И все будет хорошо»

11.04.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси продолжается во время пандемии коронавируса.

– Специалисты до сих пор не понимают, почему чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на ситуацию с коронавирусом. А вы удивлены?

– Меня уже спрашивали как-то об этом, в том числе в российской прессе. Я ответил, что в Беларуси сейчас очень сильные программисты, айтишники, а эти люди важны, они мониторят ситуацию, отслеживают ее. И, думаю, эти специалисты понимают, что происходит в мире, в стране. И все будет хорошо.

В конце же хочу сказать: надеюсь, что трансляция на многомиллионную аудиторию даст белорусскому футболу толчок в развитии инфраструктуры. Надо все-таки потихоньку строить стадионы, улучшать картину. Будет намного больше болельщиков. Если бы в том же Солигорске был нормальный стадион, то и посещаемость была бы больше. И, конечно, нужно больше футбольных передач, потому что мало аналитики. В общем, необходимо подогревать ажиотаж к виду спорта в Беларуси, – сказал Ташуев.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 11 апреля – более 1,69 миллиона случаев. Более 376 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 102 тысяч.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси продолжается во время пандемии коронавируса.
 
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