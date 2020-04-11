Мало не покажется: у летучих мышей в Мьянме обнаружили шесть новых коронавирусов





Снимок носит иллюстративный характер. Фото © Geza Farkas/Shutterstock)





Хотя эти вирусы принадлежат к тому же семейству, что и вирус SARS-CoV-2, который сейчас распространяется по всему миру, но, по словам исследователей, эти «новички» не связаны генетически с ним или двумя другими коронавирусами, которые вызывают тяжелые инфекции у людей — SARS и MERS.





Исследователи обнаружили вирусы при обследовании летучих мышей в Мьянме в рамках финансируемой правительством программы по выявлению инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от животных к человеку. И летучие мыши — главные «подозреваемые», поскольку они, по мнению ученых, могут быть хранилищем тысяч пока что неизвестных коронавирусов. Так, уже известный SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, мог возникнуть у летучих мышей до того, как передаться людям, возможно, через какого-то промежуточного хозяина (скорее всего, панголина).





В период с 2016 по 2018 год исследователи собрали сотни образцов слюны и гуано у 464 летучих мышей как минимум из 11 различных видов. Причем они взяли пробы в трех местах в Мьянме, где люди вступают в тесный контакт с дикой природой из-за изменений в землепользовании и других мероприятий.





Кроме того, отмечают авторы, в двух местах также были расположены популярные пещеры, где люди регулярно вступали в контакт с летучими мышам во время сбора гуано для последующего изготовления удобрений, религиозных обрядов или экотуризма.





Исследователи проанализировали генетические последовательности из этих образцов и сравнили их с геномами известных коронавирусов. Новые вирусы были обнаружены у трех видов летучих мышей: у Scotophilus heathii (обнаружен PREDICT-CoV-90); у вида Chaerephon plicatus (у него обнаружили PREDICT-CoV-47 и -82) и у обыкновенного листоноса Hipposideros larvatus (эти мыши несли на себе PREDICT-CoV-92, -93 и -96).





По словам исследователей, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эти шесть новых вирусов могут проникнуть в другие виды, и как они могут повлиять на здоровье человека.





«Многие коронавирусы могут не представлять опасности для людей, но когда мы выявляем эти заболевания на ранних стадиях развития у животных, у нас появляется ценная возможность исследовать потенциальную угрозу, — отмечает соавтор исследования Сьюзан Мюррей (Suzan Murray), которая является главой программы Global Health Program в Смитсоновском институте. — Бдительный надзор, исследования и образование являются лучшими инструментами, которые позволят предотвратить пандемии до того, как они возникнут».





Исследователи отмечают, что контакты между людьми и дикой природой становятся все более активными, добавив, что нынешняя пандемия является лишь одним из напоминаний о том, насколько тесно здоровье человека связано с такими взаимодействиями.



