Сколько раз в день нужно мыть руки и пользоваться антисептиком, чтобы не навредить себе

Источник материала: ОНТ

Дерматологи советуют мыть руки с мылом до шести раз в день, а использовать антисептики максимум два раза в день и только находясь в общественных местах. Об этом сообщают Вести.Ru.

Согласно рекомендациям ВОЗ, заболевшие коронавирусом, а также те, кто с ними контактирует, должны обязательно носить медицинские маски. Однако маски эффективны только вместе с регулярным мытьём рук или же обработкой их антисептиком с содержанием спирта.

Антисептиком необходимо пользоваться, находясь в общественных местах. Если человек сидит дома, то необходимость мыть руки каждые пять минут отсутствует. Достаточно это делать от 4 до 6 раз в день. Во время мытья рук следует пользоваться обычным мылом, но лучше— детским.

Все спиртосодержащие антисептики довольно сильно сушат кожу. Поэтому ими стоит пользоваться один-два раза в день, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

Из-за сухой кожи рук сильнее всего страдают те, кто пытается бороться с коронавирусом при помощи хлорсодержащих препаратов, например, хлоргексидина.

Если кожа очень сухая, то врачи советуют использовать крема с пантенолом, силиконом или с ромашкой. Они создают на коже защитную плёнку, которая держится до 12 часов.

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