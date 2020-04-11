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Секретное оружие Пунтуса из Бразилии. «Торпедо-БелАЗ» красиво разобралось с лидером чемпионата

11.04.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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11 апреля проходят матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу. Вчера «Неман» не удержал победу в матче с аутсайдером чемпионата «Белшиной», которая после трех туров не набрала ни одного очка.

Сегодня «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью, а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» уверенно обыграло лидера «Энергетик-БГУ».

Федерация футбола сообщила, что чемпионат продолжится согласно расписанию.

— АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической ситуацией в Беларуси. Мы ежедневно находимся в тесном контакте с Министерством здравоохранения и Министерством спорта. Матчи четвертого тура пройдут согласно расписанию и не будут закрыты для зрителей, — сообщает пресс-служба АБФФ.

В этом туре в семи из восьми городов, в которых пройдут игры, зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Напомним краткое содержание первых туров. Команды «большой четверки», которым мы прочили борьбу за золото, дружно оконфузились.

Хуже всего дела обстоят у БАТЭ, который не может найти свою игру, мало и натужно забивает, а тренер уже открыто начинает критиковать игроков. Возможно, возвращение в состав вратаря Дениса Щербицкого придаст команде уверенности.


«Славия» показывает себя с лучшей стороны на старте чемпионата, обыграв за две недели два раза БАТЭ и один раз брестское «Динамо». Фото: «Славия»

Провалили старт и прошлогодние чемпионы, но, судя по кубковому матчу, брестчане ловят кураж. Правда, не обошлось без потерь: у «Динамо» надолго выбыл Элис Бакай.

«Шахтер» также буксует, мало забивает, но и мало пропускает. Столичное «Динамо» выдало неплохую игру в прошлом туре, посмотрим, что покажет команда Гуренко в Городее.
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Лидирует молодой и дерзкий «Энергетик-БГУ», который пока не знает поражений. В этом туре их ждет серьезный соперник из Жодино. Но когда в команде есть вундеркинд из Узбекистана, никто не страшен. Джасурбек Яхшибоев в трех матчах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Но, как сообщает «Прессбол», полузащитник пропустил тренировку и ездил на медицинское обследование по поводу мышечного дискомфорта.

А «Энергетик-БГУ» вошел в число тринадцати команд, которым удавалось побеждать в трех играх со старта Высшей лиги, напоминает канал «Белорусский футбол».

Брестское «Динамо» сыграет против «Ислочи». В составе брестчан выйдет на поле отбывший дисквалификацию Сергей Кисляк. «Волки» же после обидного домашнего поражения от «Слуцка» готовы дать бой чемпиону.

В Минске «горожане» сыграют против БАТЭ, которое в полуфинале Кубка Беларуси проиграло «Славии». Борисовчане не очень любят синтетику стадиона на улице Маяковского, а «Минск» там не так давно обыграл столичное «Динамо».

Не зовем вас на стадионы, но призываем смотреть за матчами по телевизору или на экранах ваших мониторов, пока еще чемпионат не остановили.
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Видео: АБФФ ТВ


11 апреля проходят три матча:

ФК «Слуцк» — ФК «Витебск» — 1:1

Слуцк. 11 апреля. Городской стадион.

Судьи: С. Красников (Гродно), А. Яцкевич, И. Спургяш (оба — Минск).

ФК «Слуцк»: Панкратов, Трубило, Тетеренко, Семенов, Бала (Короев, 90), Коанда, Образов, Велько (Бобко, 79), Ю. Козлов, Чеботаев, Сирима (Сердюк, 70).

ФК «Витебск»: Сороко, Скитов, Вандерсон, Жулио Сезар, Каленчук, Диего Сантос (Теверов, 78), Матвеенко (Кац, 75), Клопоцкий, Назаренко, Гуренко, Николаеску (Волков, 66).

Голы: 0:1 — Николаеску (31). 1:1 — Коанда (62).

Предупреждения: Семенов (12), Диего Сантос (35), Велько (56), Бала (57).

 

Первый матч второго дня тура принес такой же результат, как и в Гродно. Гости первыми открыли счет в первом тайме, стали играть на удержание счета, но хозяева сумели отыграться во втором.

Пожалуй, закономерный результат при достаточно равной игре. Обе команды прямо сейчас делят второе и третье место.

«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» — 2:0

Жодино. 11 апреля. Стадион “Торпедо”.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск).

"Торпедо-БелАЗ": Бушма — Степанов, Яшин, Бордачев, Устинов — Афанасьев (Николаевич, 64), Хачатурян (к), Премудров, Антилевский (Велозо, 79) — Габриэл Рамос, Горбачик (Юсов, 62).

"Энергетик-БГУ": Д.Садовский — Свирепа, Шкурдюк, Сокол — Совпель (Умаров, 59) — Юдчиц (Гирс, 70), Носко (к), Тве, Мавату — Атеменг (Бакич, 46), Яхшибоев.

Голы: 1:0 — Хачатурян (55). 2:0 — Рамос (66).

Предупреждения: Совпель (11). Носко (17), Гирс (77).

Будет дополнено.

ФК «Городея» — «Динамо-Минск» — 0:0

Матч начался.

12 апреля состоятся еще три игры:

ФК «Минск» — БАТЭ, 15.00;

ФК «Смолевичи» — «Шахтер», 17.00;

«Динамо-Брест» — «Ислочь», 19.00.

Тур завершится в Мозыре 13 апреля:

«Славия» — «Рух», 17.30.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
«Торпедо-БелАЗ» 4 9
«Энергетик-БГУ» 4 9
ФК «Витебск» 4 7
ФК «Слуцк» 4 7
ФК «Минск» 3 6
«Ислочь» 3 6
«Славия» 3 6
«Неман» 4 5
«Шахтер» 3 4
«Динамо» (Брест) 3 4
БАТЭ 3 3
«Рух» 3 3
ФК «Городея» 3 3
«Динамо» (Минск) 3 3
ФК «Смолевичи» 3 1
«Белшина» 4 1

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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11 апреля проходят матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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