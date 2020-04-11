Специалисты отмечают подъем заболеваемости пневмониями в Витебске, Витебской области и Минске

Источник материала: Tut.by

Специалисты фиксируют подъем заболеваемости пневмониями в Витебске, Витебской области, и Минске. Об этом во время пресс-брифинга экспертной миссии ВОЗ рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.



Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. По большинству регионов ситуация достаточно спокойная. Мы видим подъем заболеваемости по Витебской области, Витебску и Минску. Эта ситуация анализируется, почему и предпринимались решения по перепрофилированию коечного фонда и расширению возможностей респираторной поддержки, — рассказал Владимир Караник.

Сейчас в стране средне тяжелые и тяжелые пневмонии не только типируют на наличие коронавируса, но и проводят более глубокое исследование: берут пробу из бронхов.

— При завершении эпидсезона мы и так наблюдаем увеличение количества пневмоний, это и так ежегодная тенденция. По Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, но там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний и там принимаются более жесткие меры.

Министр здравоохранения отметил, что на 11 апреля в Витебске было около 1000 пневмоний, в прошлом году пиковое значение по пневмониям там было в районе 600.

— Мы видим, что это связано с тем, что в прошлом году подъем был раньше, сейчас за счет теплой зимы он сместился на более поздний срок, поэтому сошлись два момента — незаконченная эпидемия ОРВИ и увеличение количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ситуация отслеживается, расширены возможности лабораторной диагностики. Сейчас материал из Витебска тестируется не только в Витебской области, но и в Могилеве, и в Минске.

Напомним, ранее сообщалось , что за три месяца 2019-го от пневмоний в Беларуси умерли 277 человек, за три месяца 2020-го — 254.