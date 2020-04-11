В Беларуси из-за коронавируса предлагают выпустить из тюрем заключенных

Родственники осужденных по «наркотической» статье просят власти освободить заключенных из-за опасности массового заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Обращение передали в госорганы активистки организации «Матчын Рух 328».





Активисты движения считают, что люди в местах лишения свободы особо уязвимы для COVID-19. В тюрьмах распространены заболевания легких, в первую очередь туберкулезом, ВИЧ-инфекция и другие болезни. Это несет угрозу высокой смертности в случае распространения эпидемии.





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Съёмка и монтаж: Андрей Ломов. Корреспондент: Руслан Кулевич





Чтобы не допустить попадания вируса в места лишения свободы, осужденных уже лишили краткосрочных и длительных свиданий.





«На данный момент в местах лишения свободы находятся сотни молодых людей, совершивших преступление до дня своего 18-летия. Многие из них приговорены судом по статье 328 УК РБ за деяния не связанные с насилием, и не предоставляют серьёзной угрозы для общества. Тем более, что свои проступки эти подростки уже осознали, пока шло следствие, о чём раскаивались в „последнем слове“ в зале суда» — говорится в обращении.





Активистки также выступили с требованием приостановить перемещение заключенных между учреждениями, за исключением перемещений в медицинских целях. Этапирование заключенных в медицинских целях должно обеспечивать надежную изоляцию больных друг от друга.

Где уже выпустили заключенных?

Власти США пошли на освобождение ряда заключенных, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в тюрьмах. Прежде всего, на свободу отпускают людей, совершивших нетяжкие преступления, больных и пожилых.





Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 10% заключенных — 6266 человек. Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо себя вел во время заключения. Также освобождают заключенных, которым до конца отбывания срока наказания осталось меньше месяца.





Правительство Ирана из-за коронавируса временно освобождает из тюрем 85 000 заключенных, примерно половина из них осуждена по политическим статьям. Ранее в ООН уже обращали внимание, что тюрьмы Ирана переполнены и в них тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Что говорит министр МВД?

Министр внутренних дел Юрий Караев в ходе программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, какие категории осужденных по ст. 328 УК могут оказаться в этом году на свободе.





«По амнистии новости, прежде всего, касаются нашей пресловутой статьи 328-й. Конечно же и активность общества, и этого движения (матерей — БелаПАН) в этом вопросе. Но прежде всего, гуманность государства, его желание сделать шаги навстречу оступившимся ведет в тому, что рассматривается механизм помилования тех, кто оступился», — цитирует naviny.by главу МВД.





Он подчеркнул, что «применение акта помилования может коснуться около 1,8 тыс. лиц, находящихся в местах лишения свободы».





При этом, по его словам, осужденные по антинаркотической статье УК будут амнистированы «не общим списком». Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

По каким критериям будут рассматривать каждый случай?

Глава МВД назвал три основных критерия.





Человек должен отбыть половину срока наказания.

Будет учитываться его отношение к совершенному правонарушению и поведение в месте заключения.

Родственники заключенного должны быть готовы взять на себя ответственность за него после освобождения. «За то, что он не станет совершать преступления вновь», — отметил Караев.

Подготовить законопроект об амнистии, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, поручил Александр Лукашенко. Закон будет включать не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных..



