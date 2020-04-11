В США из-за коронавируса отменили проведение фестиваля Burning Man

Источник материала: ОНТ

Организаторы всемирно известного фестиваля Burning Man («Горящий человек») заявили об отмене запланированного на 2020 год мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА-Новости.

«После долгих дискуссий и тщательного обдумывания мы приняли трудное решение не строить Black Rock City (город, который каждый год выстраивается в пустыне Блэк Рок во время фестиваля – прим. ред.) в 2020 году. Учитывая жестокую реальность COVID-19... мы считаем, что это правильное решение», – заявили организаторы.

Организаторы фестиваля также сообщили, что стоимость всех купленных билетов будет возмещена их обладателям. При этом они призвали всех купивших билеты пожертвовать хотя бы часть от их стоимости, что поддержать фестиваль.

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