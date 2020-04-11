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Глава миссии ВОЗ: время готовиться к худшему
11.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Патрик О'Коннор считает, что внедрять и поддерживать меры борьбы с коронавирусом придется еще на протяжении 12-18 месяцев.
Беларусь входит в новую фазу эпидемии, и это предполагает принятие дополнительных мер к уже существующим. ВОЗ рекомендует принимать меры, охватывающие все сообщество, включая системы физического дистанцирования, заявил глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге, подводя итоги пребывания представителей Организации в Беларуси.
"С учетом того, что Беларусь входит в новый сценарий передачи вируса, мы рекомендуем принимать меры, охватывающие все сообщество, включая системы физического дистанцирования. Практики, которые принимало правительство Беларуси, должны быть сохранены, а меры по физическому дистанцированию должны быть усилены", - отметил О'Коннор.
По его словам, необходимо ограничивать массовые скопления людей, в том числе на спортивных и культурных мероприятиях, обеспечивать карантин контактных лиц подтвержденных пациентов, а также тех, кто мог потенциально подвергнуться воздействию вируса, включать в рабочие графики видеоконференции, удаленное обучение, а также приостановление необязательных направлений деятельности.
Также, по словам О'Коннора, необходимо ограничить необязательные перемещения, особенно для групп особого риска.
В том числе к массовым мероприятия глава миссии ВОЗ отнес и планируемый в начале мая парад Победы, к которому готовятся в Беларуси.
"Мероприятия на уровне всего сообщества могут помочь замедлить распространение вируса, а также помочь системам здравоохранения нарастить надлежащие мощности и потенциал для того, чтобы обеспечивать соблюдение потребностей пациентов, обеспечить укомплектованность средствами защиты и кадрами на случай роста числа заболевших", - подчеркнул глава миссии ВОЗ.
При этом он уточнил, что физическое дистанцирование не является социальной изоляцией.
"В данном случае людей нужно поддерживать, сообщая им информацию, которую необходимо, о рисках, а также продолжая оказывать физическую и психологическую поддержку", - отметил О'Коннор.
Карантин, по его словам, является крайней мерой физического дистанцирования.
"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт"
Глава миссии ВОЗ обратил внимание на то, что сейчас критически важно, чтобы все уровни власти взаимодействовали с местным сообществом для того, чтобы "люди понимали риски и какие предпринимаются меры по защите, а также каким образом реагировать на эти меры".
"Очень важно, чтобы все люди помогали системе здравоохранения, а для этого им необходима информация о том, кие и почему меры предпринимаются", - уточнил О'Коннор.
"Мы предполагаем, что граждане будут принимать на себя все большую ответственность за соблюдение определенных мер. В частности, соблюдения основной меры гигиены рук, а также соблюдения таких ограничительных мер, как ограничение массовых мероприятий и перемещений".
"Сейчас самое время готовится к худшему, активировать экстренные планы, для того чтобы у учреждений здравоохранения были возможности для обучения и защиты персонала", - подчеркнул глава миссии ВОЗ.
По его расчетам, предпринимать меры борьбы с коронавирусом придется еще до полутора лет.
"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми продолжать внедрять и поддерживать все меры на протяжении 12-18 месяцев", - уточнил О'Коннор.
Представители миссии ВОЗ уверены, что всему белорусскому сообществу очень важно соблюдать все меры, поскольку те мероприятия, которые применяются в Беларуси, влияют на весь мир.
В то же время ВОЗ готов всячески продолжать оказывать помощь нашей стране на всех уровнях.
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Патрик О'Коннор считает, что внедрять и поддерживать меры борьбы с коронавирусом придется еще на протяжении 12-18 месяцев.
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