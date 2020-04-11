﻿ Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело». 21.by
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Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

11.04.2020 19:23 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коронавирус через призму совести и взгляд вовне из нашей студии. Для потребителей общественно-политических хитов наш субботний телефельетон «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух.

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Коронавирус, он же новый грипп, он вот что показал: совести – есть такая специфическая человеческая железа – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всяком случае, ее к нашему времени сумели «вывести» просто как атавизм у отдельных групп людей. Скажем, у тех украинцев, которые других украинцев, вернувшихся к себе же в Украину, побивали камнями.

Недокоммуницированные, самые демократичные или западные те украинцы – пусть они сами у себя и решают. Но совесть у них в тот момент молчала – это факт.

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Литовский президент со своим министром (или, наоборот, у них там не все просто) заявили про «браваду нашего лидера». И что они знают про «очаги на белорусской территории», но никому не скажут, про какие.

А в это же время самолеты «Белавиа» возили полтысячи литовцев со всего света домой, как, кстати, и россиян из того же Египта. В тот самый час, когда литовский истеблишмент одеялом накрылся и оттуда кричит: мол, доверия к белорусам нету. Про своих же, застрявших по всей Европе, даже не вспоминает. Зато про белорусов, как всегда: мы-де «не контролируем ситуацию». Есть у литовцев совесть? Вот конкретно у этих – нет.

Видимо, по определению совесть отсутствует и у некоторых государственных российских институтов. У Россельхознадзора, например, с его постоянными запретами на белорусскую, честно скажем, более качественную, чем российская, продукцию.

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

У некоторых российских авиакомпаний, которые поначалу испугались так, что наших с билетами прямо из своих же самолетов высаживали. И даже у пресс-службы правительства соседей, которая заявила было, что белорусы, мол, не следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

А извиниться уже то ли сил, то ли времени не хватило: надо ж было срочно отгораживаться, даже не поставив соседа в известность. Оно и понятно, когда с перепугу на брюхо пробьет, уже не до политесов, тут добежать бы да закрыться.

Совесть, бывает, покидает и целые страны. У той же России тысяча граждан застряла в Черногории, которая раз – и закрыла небо на карантин. Чартеры уже готовы были лететь забирать всех, но Черногория вот что сказала: «А вы за свой счет перевезите-ка к нам полсотни наших граждан. Тогда мы и вашим дадим эвакуироваться, так и быть».

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик:
Это шантаж? Да, мелкий и подленький. Но России, мне кажется, не стоит удивляться. Потому что для окружающего мира эту большую, могучую и братскую нам страну олицетворяют конкретные люди. Часто без совести, но очень неплохо при этом выглядящие – во всех отношениях. Начиная с материального и им же заканчивающегося, потому как а как о душе подумать, коли совести нет?

А что это я все о соседях? Мы с вами исключения из общечеловечества собой не представляем, хоть Tut.by бери, хоть «Нашу Ніву», хоть кого из «сьвядомых». Они у нас такие, местечково-хитрые: напечатают про сердечную смерть под заголовком «Озноб и кашель» или про оцепление госпиталя ОМОНом, или еще какой анонимный обычно фейк – и обратно в кусты.

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Мол, это не мы, нам в редакцию пишут, идут сообщения, в соцсетях видели и гэтак далей. Так если я скажу, что канал «Горбацевич» работает на Моссад, это Василич в курилке Юзику сказал, а я услышал. Это можно так делать? Мы ведь сейчас не о юридической стороне дела говорим, до этого еще дойдет, а просто по-человечески: можно?

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик:
А тогда что еще можно позволить себе, такому независимому и демократичному одновременно? Пожелать, чтобы вирус не оплошал – и далее пофамильный список напечатать, так? Вот этот панический, я бы сказал, азарт сейчас у некоторых проявился. Кто-то может назвать его «журналистским», кто-то сравнить с азартом гиены, почуявшей падаль. Где-то в их редакциях есть и листики со старательно переписанными «стандартами якасных эўрапейских СМI». Брюссельские телефоны есть. И, конечно же, есть все аудиозаписи, чтобы это… прикрыть. Только вот совести у таких белорусов нет.

Посему могу еще раз повторить: мы, белорусы, в этом с ума сошедшем от гриппа мире – не исключение. С одним важным дополнением: мы, знаете ли, таких своих земляков стыдимся. Уж, простите, накипело.

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

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Новости Беларуси. Коронавирус через призму совести и взгляд вовне из нашей студии. Для потребителей общественно-политических хитов наш субботний телефельетон...
 
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