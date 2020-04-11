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ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы
11.04.2020 19:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эксперты ВОЗ отмечают доступность информации по COVID в Беларуси, данные полностью отражают ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказали участники международной экспертной миссии, подводя итоги пребывания в стране.
Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь по приглашению Президента. Представители ВОЗ начали работу 8 апреля и посетили медучреждения в Минске, столичной области и в Витебске, чтобы иметь возможность на месте оценить реальную ситуацию и правильность принимаемых мер. Кроме того, международные эксперты изучили техническую оснащенность наших больниц и профессиональную подготовку медиков, а также готовность системы здравоохранения принять вызов COVID-19.
Итоги своего визита эксперты подвели 11 апреля на встрече с журналистами. Глава миссии Патрик О'Коннор заявил, что ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры, а официальные данные Минздрава по ситуации с коронавирусом оценивает как «обширные и полные».
Патрик О'Коннор, глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ в Беларуси:
Потом, как я уже говорил, когда я работал с данными по эпиднадзору с той информацией, которая доступна по COVID-19 в Беларуси на разных уровнях, я сам мог корректировать какие-то свои подходы, задавать вопросы. Поэтому за то время, что мы здесь провели и по тем направлениям, которые мы должны были проанализировать, в общем-то нам удалось сделать все, что мы хотели.
По словам представителя ВОЗ, это не единственная миссия, которая будет работать в Беларуси.
Встреча участников миссии со СМИ длилась около двух часов. Как отметил глава миссии ВОЗ, эксперты посещали поликлиники, инфекционные больницы, перепрофилированные учреждения. Доступ и содействие оказывали им везде.
Вопросов на брифинге прозвучало немало. В частности, о здоровье самих врачей. Здесь министр отметил: в стране делается все для того, чтобы не допустить перегрузки медиков.
Также спросили: достаточно ли мер, принимаемых сегодня в стране? Представители Минздрава уверены: многое зависит от сознательности людей при выполнении рекомендаций.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
При выявлении случаев в общежитиях мероприятия достаточно более жесткие. Вы видите, часть студентов того же БНТУ и других вузов сейчас жалуются, что у них в общежитиях вводят карантин и ограничивают их передвижения.
На самом деле, социальное дистанцирование людей старше 70 лет, запрет посещений – все эти мероприятия сглаживают пики и уменьшают скорость именно роста инфицирования.
Еще одна тема – обеспеченность и населения, и врачей всем необходимым. Министр отметил: уже в ближайшее время сеть будет обеспечена масками и антисептиками в полном объеме. Под пристальным вниманием врачей сейчас находятся не только пациенты с подтвержденным коронавирусом, но и более 5 тысяч контактов первого уровня.
Также, чтобы исключить возможность распространения инфекции, специалисты ежедневно анализируют ситуацию с заболеваемостью пневмонией. Цифры анализируются ежедневно. В течение 10 дней в Беларусь поставят и тесты на антитела к COVID-19.
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Новости Беларуси. Эксперты ВОЗ отмечают доступность информации по COVID в Беларуси, данные полностью отражают ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24...
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