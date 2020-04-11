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У летучих мышей нашли еще 6 коронавирусов

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У летучих мышей нашли еще 6 коронавирусов

Ученым предстоит выяснить, насколько они опасны.

Летучие мыши являются носителями шести новых коронавирусов, принадлежащих к тому же семейству, что и вирус SARS-CoV-2, ответственный за пандемию COVID-19.

Такое открытие сделала группа ученых из Смитсоновского Национального зоологического парка и Института природоохранной биологии (США). Их исследование опубликовано в PLOS ONE, пишет news.mail.ru.

Коронавирусы — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года около 40 их видов. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. К семейству относятся поражающие человека SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии), MERS-CoV (возбудитель ближневосточного респираторного синдрома), SARS-CoV-2 и другие.

Исследователи изучали летучих мышей из Мьянмы, которые живут в дикой природе, но в непосредственной близости к людям. Они взяли образцы слюны и экскрементов у более чем 400 летучих мышей, принадлежащих к разным видам.

В 48 пробах было обнаружено 7 коронавирусов. Шесть из них ранее не были известны науке. По словам ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы определить, несут ли обнаруженные вирусы опасность для человека. Многие из коронавирусов поражают только животных.

news.mail.ru

 
 
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Ученым предстоит выяснить, насколько они опасны. Летучие мыши являются носителями шести новых коронавирусов, принадлежащих к тому же семейству, что и вирус SARS-CoV-2,...
 
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