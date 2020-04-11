Здравый смысл, здоровый образ жизни. Почему спокойствие бережет здоровье

Источник материала: Вороновская газета





Уже сам факт коронавируса, пандемия которого охватила весь мир, давит на психику людей. Беспокойство подогревают «откровения» в соцсетях, слухи из «сарафанного» радио. Как человеку справляться, чтобы не травмировать свою психику, а значит, уберечься от сбоев в организме? Об этом рассказала «ГП» главный внештатный специалист по психотерапии главного управления здравоохранения облисполкома, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Гродненского государственного медицинского университета Валентина Карпюк.

— В ситуации, когда повышен риск заболеваемости, а сам ее возбудитель до конца не распознан, тревога человека за себя и здоровье своих близких вполне понятна. Тревога – это своего рода защитная реакция организма. Именно она заставляет нас избегать опасности. Но только если тревога не перерастает в страх. Страх, сопровождающийся всеобъемлющим чувством беспокойства, возбуждения при неспособности думать, логически оценивать и разумно действовать в сложившейся ситуации, называется паникой.

Панике поддаются прежде всего люди с тревожно-мнительным характером. Для них тревога по любому пустяку является привычным состоянием. Тревожатся на всякий случай, стараются контролировать любые обстоятельства жизни, прогнозировать их последствия, особенно неблагоприятные. Ранее неизвестная, возникшая впервые, с вероятными негативными последствиями, с возможной угрозой здоровью и жизни проблемная ситуация порождает у таких людей приступы панического страха. Своим паническим состоянием они могут «заражать» окружающих. Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире как раз и является благодатной почвой для возникновения таких чрезмерных трудноуправляемых приступов страха.

— В народе в таких случаях говорят, что у страха глаза велики. Как же вести себя, что предпринять, чтобы остаться спокойным в неспокойное время?

— Обращаться к источникам достоверной, научно обоснованной информации о событиях в мире и нашей стране, связанных с пандемией и ее виновником — коронавирусом. К тем источникам информации, которым не просто доверяешь, а ранее заслужившим доверие, доказавшим свою надежность. Избегайте активных перепалок в комментариях в соцсетях, массовых рассылок и перепостов. И не тратьте все свое свободное время на поиск новостей о пандемии. Достаточно это делать один раз в день, чтобы быть в курсе всех событий. Лучше поговорите со знакомыми, родственниками, соседями, с коллегами по работе и реально оцените ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в вашем непосредственном окружении. На поверку все окажется гораздо спокойнее, чем может казаться.





Для того чтобы не поддаваться панике, необходимо четко разделять факторы, на которые мы можем повлиять, и те, изменить которые не в нашей власти. Мы не способны отменить возникшую пандемию, но в наших силах продолжать жить, научиться жить в этих новых, непростых для всего мира условиях. Надо понимать, что может делать любой человек, что зависит в первую очередь от него самого.

Прежде всего соблюдать те рекомендации, которые дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Они доступны в информационном пространстве любой страны на любых языках. Это простые санитарно-гигиенические правила, являющиеся нормой и в обычной повседневной жизни, а тем более, когда они служат защитой в особый период – регулярно мыть руки, не тереть глаза, нос, лицо грязными руками. Соблюдать обычные правила здорового образа жизни, не ослаблять свой организм неправильным питанием, переохлаждениями, избегать рискованного поведения. Держаться на расстоянии от других людей, особенно с признаками простуды, избегать многолюдных мест. Защищать себя маской, если оказываетесь в такой ситуации. Использовать дезинфицирующие средства для рук. Если простужен сам человек, он должен носить маску, находиться дома, по возможности изолированно от других членов семьи.

— Многие, думаю, уже убедились, что это не так сложно, как казалось. А вот ограничение контактов с миром, самоизоляцию для тех, кто привык к активному образу жизни, воспринимать сложнее.

— И в такой ситуации необходимо увидеть положительные стороны, конструктивно организовать свою жизнь. Заняться тем, на что не хватало времени в повседневной текучке дел, уделить больше внимания своим близким, прочитать или перечитать книги, посмотреть фильмы, возобновить забытые и найти новые доступные хобби, выучить иностранный язык и многое другое. То, что поможет отвлечься от бессмысленных, неэффективных переживаний.





Жизнь продолжается при любых обстоятельствах и в любых условиях. Здравый смысл, здоровый образ жизни и оптимизм, выполнение рекомендаций ВОЗ, управление своей жизнью, взаимопомощь и поддержка помогут прожить этот непростой период для каждого из нас и всех людей спокойно и эффективно.

— Жизнь в постоянном психоэмоциональном напряжении ведь может плохо отразиться на здоровье человека в целом?

— Постоянный всеохватывающий страх и тревога ослабляют, изматывают организм. Эмоциональное напряжение сопровождается появлением закономерных, в общем-то объяснимых при таких обстоятельствах, физических ощущений в виде сердцебиения, слабости, затрудненности дыхания, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, нарушения сна и так далее. При восстановлении эмоционального равновесия эти симптомы уходят. Но если чрезмерные эмоции сохраняются длительное время, они могут привести к появлению психических расстройств и соматических заболеваний.

Когда не хватает собственных сил, чтобы справиться с такими переживаниями, обратитесь в поликлинику к врачу-психотерапевту, психологу. Позвоните на единый для всей области доступный со всех видов телефонной и мобильной связи телефон экстренной психологической помощи по номеру 170. Этот «телефон доверия» работает круглосуточно, а звонки бесплатные. Работают телефоны доверия психотерапевтических кабинетов поликлиник. Можно обратиться по телефону за консультацией к врачу общей практики вашей поликлиники, получить информацию и при необходимости квалифицированную помощь.

Анна ЛЕНСКАЯ https://grodnonews.by/