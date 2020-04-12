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Белорусский рентгенолог из США о том, чем отличается пневмония при COVID-19 и почему КТ лучше тестов

12.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анна Томсон в 2010 году окончила Белорусский государственный медицинский университет. До 2014 года работала общим хирургом, а с 2017 года проходит резидентуру по радиологии в США. Она работает в клинике, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. По ее словам, в США во время пандемии пневмоний стало значительно больше, чем в предыдущем году. Она расшифровывает рентгенограммы и результаты компьютерной томографии у таких пациентов и рассказывает, что чаще всего пневмонии при COVID-19 двусторонние, затрагивают нижние доли и особенно задние сегменты. О типичной картине таких пневмоний врач рассказала в интервью TUT.BY.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Тесты определяют коронавирус в 60% случаев, КТ — в 80%»

— На каком этапе пациенту с коронавирусом делают компьютерную томографию (КТ)?

— Специфика такова, что в клиниках, где анализ на коронавирус готов в течение дня, могут вообще не делать КТ. В нашей больнице ситуация сейчас такая, что результат теста приходит через четыре−семь дней, поэтому рентген и КТ у нас — незаменимые методы диагностики коронавируса. Сначала пациентам стараются сделать рентгенограмму, если по ней неясно, что у человека коронавирус, то обязательно делают КТ.

— Результат теста готов только через четыре−семь дней?

— То, когда будет готов результат теста, зависит от многих факторов: штата, в котором ты живешь, клиники, лаборатории, которая этим занимается, типа реагента, времени на транспортировку. Поэтому результат теста может быть готов в сроки от шести часов до нескольких дней.


Анна Томсон с 2017 года проходит резидентуру по радиологии в США. Фото: предоставлено Анной Томсон

Тесты делаются методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), и по нашему опыту получается довольно много ложноотрицательных результатов. Исследования говорят, что метод КТ более чувствителен, чем ПЦР-тесты. Если вы посмотрите опубликованные статьи о ПЦР-диагностике, то у таких тест-систем чувствительность около 60%, у КТ она — от 80 до 90% и выше. Хотя на КТ пневмония при коронавирусе может выглядеть так же, как и другие вирусные пневмонии, но в условиях пандемии мы скорее сделаем вывод, что это коронавирус.

— То есть, если пройдут тест 100 человек, то он покажет правильный, не ложный результат в 60% случаев, а если мы этому же количеству людей сделаем КТ, то у 80% мы будем знать, есть ли коронавирус?

— Да, это минимум.

— Вы лично контактируете в своей работе с пациентами с коронавирусом?

— Я работаю в отделении рентгенологии и непосредственного контакта с пациентами у меня нет, то есть их снимки я расшифровываю удаленно. Только если что-то случится в сканере с пациентом, тогда мне нужно подойти. И как только я захожу в КТ или рентгенологическую зону, где есть аппарат для исследования, сразу же надеваю маску, перчатки и защитный костюм. После каждого пациента с подозрением на коронавирус проводится тщательная дезинфекция оборудования по установленным стандартам.


Фото: Reuters

Работа построена таким образом, что все пациенты приезжают в приемное отделение на скорой, в условиях пандемии коронавирусные больные составляют как минимум 50−60% в небольших госпиталях, в Нью-Йорке эти цифры, скорее всего, еще больше.

В приемном отделении мои коллеги определяют, насколько серьезная ситуация у человека. Ему измеряют кислород в крови, делают лабораторные тесты, одним словом, определяют, насколько все плохо. Основной показатель — это насыщение крови кислородом. Если оно около 95% и симптоматически человек себя чувствует неплохо, то ему дают профилактические препараты — парацетамол, некоторые антибиотики — и отпускают под карантин домой.

Тех, у кого низкий процент кислорода в крови и есть сопутствующие заболевания, явно серьезная клиническая картина — госпитализируют. Это примерно половина пациентов. У многих людей в США есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, это значит, что у них сопутствующие заболевания, поэтому и такие большие цифры по госпитализации. К тому же многих пациентов привозят из домов престарелых и их тоже, скорее всего, госпитализируют.

Пациенты лежат в изолированных палатах, и сейчас очень частая практика, когда доктор с ними созванивается. Фактически осмотр больного проводится удаленно. Но если кто-то в серьезном состоянии, тогда к нему приходят в защитной экипировке.

Различаются три стадии коронавирусной инфекции. Ранняя — это первые семь дней, когда у человека появляются лихорадка, озноб, головная боль, боль в груди и кашель. Вторая стадия — это стадия прогрессирования, она начинается между пятым и седьмым днем заболевания. Во время нее появляется одышка и на ней чаще всего пациент и попадает в больницу. На третьей стадии человек или выздоравливает, или болезнь нарастает, и пациент выходит на острый респираторный дыхательный синдром. Это происходит примерно на 10−14 день.

Из того, что мы видим, насморк у пациентов с коронавирусом бывает очень редко, но иногда возникает потеря обоняния, и довольно часто бывает диарея. Это вирусное заболевание, и многие вирусы также поражают гастроэнтеральную систему, поэтому и возникают желудочно- кишечные симптомы — рвота и диарея.

«Пневмония при COVID-19 — это чаще двусторонее воспаление легких, причем чаще поражены нижние доли»

— Пациенты могут попасть к вам на КТ даже на первой стадии?

— Да. Например, это возможно если в больницу привезли человека, у членов семьи которого уже есть коронавирус, или если пациент доставлен по другим экстренным показаниям. Даже на первом этапе, на второй-третий день инфицирования, уже могут быть изменения в легких, и они видны на КТ.

— Что вы видите?

— Основные признаки коронавирусной пневмонии на рентгенограмме и КТ — это участки в легких с рисунком матового стекла. Они отражают патологические изменения в легочной ткани. Эти участки матового стекла обычно затрагивают оба легких, в частности, нижние доли, и особенно задние сегменты с принципиально периферическим и субплевральным распространением. Это заболевание имеет типичную картину вирусной пневмонии. Если бы сейчас не было пандемии, то мы бы рассматривали эту ситуации, как и другие вирусные пневмонии, для которых тоже характерна такая картина.


Фото: Reuters

Да, на первый-второй день заражения легкие могут быть абсолютно чистыми, но дальше изменения возникают у практически 50% пациентов с коронавирусом даже при бессимптомном течение заболевания. Если заболевание прогрессирует, то эти матовые стеклышки в легких увеличиваются в размерах и становятся довольно яркими уплотнениями.

— Метод КТ является более точным, чем рентген?

— Конечно, у КТ разрешающая способность лучше, чем у рентгена, но в условиях пандемии мы видим эту пневмонию и на рентгене.

— Пневмонии бывают не только вирусные, но и бактериальные, при бактериальной КТ-картина отличается?

— При бактериальной пневмонии на КТ чаще наблюдается односторонние участки уплотнения по типу консолидации, вовлекающее сегмент или целую долю легкого, при этом чаще встречается плевральный выпот и иногда могут появляться участки кавитации (полости). Плевральный выпот не характерен для вирусной пневмонии и в том числе для пневмоний при коронавирусе. При COVID-19 в средостении легких также нет увеличенных лимфоузлов.

— Коронавирусная пневмония — это чаще двустороннее воспаление легких или односторонне?

— Двустороннее. Безусловно, я не могу отвечать за каждый случай и видела в практике всякое, но классически — это двустороннее воспаление легких, причем поражены нижние доли, периферические отделы.

«Из интубированных процент тех, кого разинтубировали, очень низок»

— В Беларуси КТ-аппарат есть не в каждом медучреждении, в США это доступный метод диагностики?

— Это доступно. Но коронавирусная пневмония хорошо видна и на рентгенограммах, и надо понимать, что методы радиологического исследования помогают, но не определяют дальнейшее клиническое лечение. Другое дело, когда врачи сомневаются и хотят дифференцировать диагноз, думают, что, возможно, это не коронавирус, в этом случае с помощью КТ мы помогаем прояснить ситуацию и отличить вирусную пневмонию от бактериальной, а также других этиологий, включая туберкулез и рак.


Фото: Reuters

— Если у пациента уже тяжелое состояние при коронавирусной пневмонии, откатить все назад можно только за счет ИВЛ?

— ИВЛ помогает, но мои коллеги говорят о том, что большую роль играет кислород, иммунная система человека и то, переворачивают ли пациентов на кислороде на живот. Вот у таких пациентов исходы лучше. Но это нужно делать своевременно, и обычно пациента держат на кислороде как можно дольше перед тем, как интубировать и подключать к ИВЛ. Из интубированных процент тех, кого разинтубировали, очень низок. То есть интубация — это почти равно плохой прогноз.

— То есть если пациент уже на ИВЛ, он, скорее всего, плохо закончит?

— Это не смертный приговор, и есть статистика, которая показывает, что людей снимают с ИВЛ, но у пожилых с отягощающими и сопутствующими заболеваниями шанс низкий. У нас к ИВЛ обращаются только в крайней ситуации, когда были использованы все предыдущие методы с дополнительным кислородом и сопутствующим лечением.

— На этой неделе я видела пост в Facebook у одного из радиологов, там было исследование, где шла речь о том, что даже у тех, кто переболел коронавирусом, остается фиброз легких.

— Да, я согласна, некоторые исследования показали наличие фиброзных изменений в легких, но не забывайте, что с начала пандемии прошло очень мало времени, и мы пока не делали повторных исследований. О том, какие последствия могут быть, можно будет судить, когда переболевшим пациентам сделают КТ через год. Тогда мы сможем точно определить, насколько на долго остаются эти изменения в легких.

«Лучше маска, чем ничего. Если человек чихает в маске, то и частицы аэрозоля остаются в ней»

— Любой пациент, который поступает в клинику с симптомами ОРВИ, воспринимается как потенциальный коронавирусный?

— Сейчас в большинстве случаев — да.

— Когда в Америке прогнозируется пик заболеваемости?

— Есть два определяющих исследования: одно проводили в Вашингтоне, второе — в Филадельфии. На восточном побережье пик прогнозируют в ближайшие несколько дней. Одно исследование говорит, что после пика заболеваемость пойдет на спад, другое — что будет плато, то есть постепенный спад.

— Но за счет чего произойдет этот спад?

— У нас ввели карантин и это работает, плюс при наличии большого количества зараженных и переболевших возникает так называемый стадный иммунитет. Здесь много причин. И даже в Америке карантин был слегка запоздалой мерой — сама пандемия на момент его введения уже приняла экспоненциальную кривую.

На мой взгляд, пик заболеваемости в Беларуси будет позже, чем в США.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Говорят, что у нас он наступит в конце апреля-начале мая…

— Примерно, да, начало мая. Самое главное, конечно, максимально изолировать пожилых, и по необходимости передавать им чистые и обеззараженные продукты. Они — самые уязвимая группа. Но не только возраст может быть сопутствующим фактором, а и хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые, дыхательной системы.

Понимаете, в итоге все будет хорошо, но нужно эту пандемию пережить и пережить с умом — сделать строгий карантин, максимально ограничить все связи и общение между людьми. Ношение масок в принципе не спасет, но лучше маска, чем ничего. Если человек чихает в маске, то и частицы аэрозоля остаются в ней.

— У нас в аптеках продаются марлевые маски. Они хоть от чего-то защищают?

— Они не сильно помогают, но когда человек даже в такой маске, он разговаривает или чихает, любые респираторные частицы, которые вылетают изо рта, остаются в зоне, близкой к лицу. И за счет этого барьера идет меньшая передача вируса как контактным, так и воздушно-капельным путем. Конечно же, вирус меньше по размерам, чем поры в масках, но тем не менее, маска помогает его меньше распространять в пространстве вокруг человека.

 
 
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Чаще всего пневмонии при COVID-19 двусторонние, затрагивают нижние доли и особенно задние сегменты. О типичной картине таких пневмоний врач из США рассказала в...
 
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