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Путина призвали приватизировать Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» в качестве компенсации за «обнуленные» советские вклады

12.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свете вызванного коронавирусом и западными санкциями экономического спада, в Сети появилась петиция с требованием компенсировать россиянам вклады, обесценившиеся с крахом СССР. Авторы документа обращаются к президенту России Владимиру Путину, а также к правительству и Госдуме, призывая их сделать это до 1 января 2022 года.

Как указано в петиции, Россия как правопреемница Советского Союза задолжала вкладчикам за сгоревшие в 1991-96 годах сбережения около 45 трлн руб. (или даже 140 трлн, по другим оценкам). Поскольку в Фонде национального благосостояния (ФНБ) РФ скопилось только 7,8 трлн руб., а профицит федерального бюджета не превышает 876 млрд руб., государство  не сможет рассчитаться со вкладчиками полностью, констатирует автор инициативы.

По этой причине выплату долгов «внутренним кредиторам» предлагается осуществить «за счет приватизации государственного имущества». Вкладчиков заинтересовали бы акции «банковских учреждений с госучастием», например Сбербанка или ВТБ; «предприятий сырьевого комплекса», таких как «Газпром» или НК «Роснефть»; госкорпораций: Ростеха или Росатома, отмечается в обращении.

В нем также содержится призыв к власти в виде исключения выплатить отдельным группам вкладчиков компенсации «незамедлительно». Поясняется, что деньги за сгоревшие накопления должны быть перечислены «ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, труженикам тыла в период 1941—1945 гг., инвалидам I группы, участникам локальных военных конфликтов…»

В конце прошлого года президент Путин отсрочил до 2023 года полную выплату компенсаций за дореформенные вклады.
 
 
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В свете вызванного коронавирусом и западными санкциями экономического спада, в Сети появилась петиция с требованием компенсировать россиянам вклады,...
 
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