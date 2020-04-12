Азаренко выставила свои кроссовки с автографами на аукцион. Cредства пойдут на борьбу с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выставила на благотворительный аукцион свои кроссовки с автографами. Все средства пойдут в в фонд, который занимается помощью семьям и предпринимателям в Майами, пострадавшим из-за коронавируса, передает tribuna.



Фото: Reuters

— Я, Виктория Азаренко — профессиональная теннисистка, я участвовала в нескольких турнирах в Южной Флориде. Мне больно видеть, как коронавирус влияет на мир, моих друзей и членов семьи.

Официально прошло 82 дня с тех пор, как ВОЗ подтвердила первый случай заболевания COVID-19 в США. Вспышка изменила нашу жизнь во многих направлениях, начиная с медицинской отрасли, и теперь, когда кризис продолжается, она затронула 81% малых предприятий округа Майами-Дейд и более 248 000 семей с детьми, в дополнение к 59% жителей, которые и так боролись, чтобы сводить концы с концами.

Поэтому я хотела бы помочь местному сообществу, продав с аукциона пару моих теннисных кроссовок с автографами. Вырученные средства пойдут в пользу United Way of Miami-Dade, который учредил фонд реагирования на пандемию в Майами. Фонд позволит нам решать краткосрочные последствия для работающих семей, которые не могут удовлетворить свои элементарные потребности, включая помощь в аренде / ипотеке, питании, медикаментах и коммунальных услугах, а также в выдачи микрогрантов малым предприятиям.

Благодаря нашим совместным усилиям мы можем построить сильный Майами, — написала Азаренко в своем Instagram.

США вышли на первое место по числу смертей от коронавируса, там умерло более 20 тысяч человек.