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Мошенники в Беларуси наживаются на страхах перед коронавирусом

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страхом некоторых перед пандемией коронавируса искусно пользуются мошенники. В Беларуси милиция задержала продавцов крупных партий контрафактных масок и аферистов, которые продавали пожилым людям якобы вакцины от новой инфекции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Пустые кошельки и обманутые граждане – такие съемки все чаще попадают в сводки оперативников. В этом случае бабушке предлагали купить прививку от коронавируса. А в итоге ни прививки, ни денег – обокрали.

В период паники на людях пытаются нажиться многие и разными способами.

Белорусский интернет в период коронавируса пестрит объявлениями. Кто-то продает антисептики в больших и малых объемов, кто-то защитные перчатки. А наибольшим спросом пользуются защитные маски.

Объявления размещают как физические, так и юридические лица. Даже многие косметические салоны перепрофилировались – предлагают не стрижку сделать, а маску купить. Желательно оптом, цена одной штуки от 60 центов. До эпидемии такое защитное средство продавали в три раза дешевле.

«По поводу масок защитных. Была информация, что можно оптом у вас купить. Это актуально еще?». – «Конечно, актуально. Но в наличии ничего нет, только под заказ». – «А под заказ откуда везти будут?». – «Из Китая». – «А сколько будет стоить? Мы хотели бы тысячу заказать». – «Смотрите, это небольшой заказ. Я передам ваш номер телефона, кто занимается такими заказами. Я занимаюсь партиями от 100 тысяч».

Многие не теряются и поквартирно обзванивают граждан. Сообщают, якобы материальная помощь от государства пришла, чтобы легче пережить эпидемию.

«У жертв спрашивают номер банковской карты и после похищают с нее деньги. Совет один: никогда и никому не сообщать реквизиты карты», – подчеркнула официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Многим уже пытаются сбыть экспресс-тесты, которых в свободной продаже и быть не может. А некоторые и вовсе обзавелись защитными амулетами. Минский блогер Екатерина Коба опубликовала инстаграм-сториз про «блокатор вирусов».

«Друзья, начали спрашивать, что за пропуск у меня висит на шее. Это блокатор вирусов. Действует на несколько метров. Также такие есть и для помещений», – сообщила Екатерина.

Правда, большинство отнеслось к такому видео критически. Многие записали пародии, намекая на абсурдность рекламы.

Но не все в период пандемии пытаются хладнокровно нажиться на наших страхах. Представительница Беларуси на конкурсе «Миссис Вселенная» Светлана Статкевич у себя дома стала шить маски. Сама. Раздает их бесплатно.

«Изготавливаю я их для больниц и поликлиник, уже передала более 400 масок, их отшила за пять дней. И сегодня привезут ткань, чтобы я изготовила защитные костюмы для одной из реанимаций Минска», – рассказала модель.

Светлана, у которой свой салон красоты, для себя решила – к делам коммерческим вернется только после эпидемии, а сейчас нужно помочь другим. Да и бизнес на людских страхах точно не построишь.



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Теги: Минск
 
 
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Милиция задержала продавцов крупных партий контрафактных масок и аферистов, которые продавали пожилым людям якобы вакцины от новой инфекции.
 
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