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Специалисты ВОЗ оценили действия Беларуси по борьбе с коронавирусом
12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миссия Всемирной организации здравоохранения завершила работу в Беларуси. Сегодня эксперты дали оценки, как страна противостоит COVID-19. Для того чтобы понять, как обстоит эпидобстановка, специалисты посетили клиники в Минске и Витебске, где зафиксировано наибольшее число заболевших, а также изучили протоколы лечения заразившихся пациентов с представителями Минздрава республики, передает телеканал «МИР 24».
Специалисты ВОЗ отметили, что белорусские медики работают профессионально в соответствии с международными практиками. Первоначальные меры помогли не допустить эпидемии в стране. Тем не менее, специалисты считают, что необходимо напомнить гражданам о дистанцировании – это полтора-два метра, отказаться от массовых мероприятий, в том числе спортивных, перейти на удаленное обучение. О карантине речи пока не идет.
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Сегодня в стране на лечении находится 2031 человек, и только 52 пациента нуждаются в дополнительной вентиляции легких.
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