Специалисты ВОЗ оценили действия Беларуси по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия Всемирной организации здравоохранения завершила работу в Беларуси. Сегодня эксперты дали оценки, как страна противостоит COVID-19. Для того чтобы понять, как обстоит эпидобстановка, специалисты посетили клиники в Минске и Витебске, где зафиксировано наибольшее число заболевших, а также изучили протоколы лечения заразившихся пациентов с представителями Минздрава республики, передает телеканал «МИР 24».

«Мы увидели, что тестирование – это краеугольный камень в борьбе с коронавирусом. И Беларусь по этим показателям впереди многих стран. Здесь очень серьезно работают эпидслужбы, благодаря чему и выявляются новые случаи заболевания. Двукратный рост каждые три дня. Значит, страна находит заболевших и лечит. Мы также оцениваем меры Беларуси по физическому дистанцированию людей. Многие массовые мероприятия отменяют. Это помогает сдерживать рост случаев COVID-19. Наша миссия получилась комплексной. Мы увидели то, что хотели. Выбирали клиники сами, корректировали программу и сделали свои заключения», – сказал глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор.

Специалисты ВОЗ отметили, что белорусские медики работают профессионально в соответствии с международными практиками. Первоначальные меры помогли не допустить эпидемии в стране. Тем не менее, специалисты считают, что необходимо напомнить гражданам о дистанцировании – это полтора-два метра, отказаться от массовых мероприятий, в том числе спортивных, перейти на удаленное обучение. О карантине речи пока не идет.



Более точные рекомендации эксперты ВОЗ оформят документально и сегодня же направят в Минздрав Республики. Добавлю, специалисты работали по приглашению властей Беларуси. Сегодня в стране на лечении находится 2031 человек, и только 52 пациента нуждаются в дополнительной вентиляции легких. 23 человека умерли от хронических заболеваний, которые осложнил коронавирус.