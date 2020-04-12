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По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2 578 человек с наличием коронавирусной инфекции
12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Зарегистрировано 2 578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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