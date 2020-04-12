По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2 578 человек с наличием коронавирусной инфекции

Источник материала: Полесская правда



По информации официального Telegram-канала Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Беларуси проведено более 64 тысяч на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

«Зарегистрировано 2 578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.