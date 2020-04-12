Азаренко выставила на аукцион кроссовки в помощь страдающим от COVID-19













Теннисистка планирует вырученные от аукционной продажи деньги передать нуждающимся семьям в Майами. Аукцион стартовал в минувшую субботу и продлится до 25 апреля. О своей благотворительной акции спортсменка сообщила на странице в Instagram.





"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как пандемия коронавируса влияет на мир, моих друзей и членов моей семьи. (...) Эта вспышка коронавируса изменила нашу жизнь, начиная с медицинской сферы, и сейчас, когда кризис продолжается, эпидемия затронула 81% предприятий малого бизнеса в округе штата Флорида Майами-Дейд и более 248 тысяч семей с детьми, 59% жителей округа изо всех сил стараются свести концы с концами", - написала она на своей странице.





Спортсменка сообщила, что вырученные от продажи двух пар кроссовок с автографом средства пойдут в благотворительный фонд в Майами-Дейд. По ее планам, деньги можно использовать для помощи в оплате аренды и ипотеки, на покупку еды, лекарств и оплату коммунальных услуг, а также предоставлять гранты малому бизнесу.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19. По итогам субботы США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса, обогнав Италию, в стране подтверждено более 501,7 тысячи заболевших, из которых скончались почти 20 тысяч.



