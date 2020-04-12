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Азаренко выставила на аукцион кроссовки в помощь страдающим от COVID-19

12.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко выставила на аукцион две пары своих кроссовок с автографами, чтобы помочь тем, кто страдает от пандемии коронавируса.




Теннисистка планирует вырученные от аукционной продажи деньги передать нуждающимся семьям в Майами. Аукцион стартовал в минувшую субботу и продлится до 25 апреля. О своей благотворительной акции спортсменка сообщила на странице в Instagram.

"Мое сердце разрывается, когда я вижу, как пандемия коронавируса влияет на мир, моих друзей и членов моей семьи. (...) Эта вспышка коронавируса изменила нашу жизнь, начиная с медицинской сферы, и сейчас, когда кризис продолжается, эпидемия затронула 81% предприятий малого бизнеса в округе штата Флорида Майами-Дейд и более 248 тысяч семей с детьми, 59% жителей округа изо всех сил стараются свести концы с концами", - написала она на своей странице.

Спортсменка сообщила, что вырученные от продажи двух пар кроссовок с автографом средства пойдут в благотворительный фонд в Майами-Дейд. По ее планам, деньги можно использовать для помощи в оплате аренды и ипотеки, на покупку еды, лекарств и оплату коммунальных услуг, а также предоставлять гранты малому бизнесу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19. По итогам субботы США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса, обогнав Италию, в стране подтверждено более 501,7 тысячи заболевших, из которых скончались почти 20 тысяч.
 
 
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Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко выставила на аукцион две пары своих кроссовок с автографами, чтобы помочь тем, кто страдает от пандемии...
 
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