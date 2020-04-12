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«Хоронили в закрытом гробу»: житель Шумилино умер от COVID-19
12.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
У его жены - тоже положительный анализ на коронавирус.
Об этом случае коронавирусной инфекции в Шумилинском районе стало известно 3 апреля.
Сын заболевшего Юрия Магера Александр рассказал
«Я не знаю, как отец мог заразиться», - рассказал сын покойного. - «У него были больные почки. Из местной больнице его повезли на медицинской машине на диализ в Витебск. Вместе с ним в этой машине в Витебск везли анализы больных коронавирусом. Мой отец никогда не выходил из дома, у него была инвалидность».
Александр говорит, что в последний раз он встречался со своим отцом 14 марта. В конце марта Юрий Магер чувствовал себя нормально.
«Мой отец делал какую-то работу на даче, он работал, а вечером поднялась высокая температура, и его немедленно забрали и сделали анализ», - говорит Александр. - «Анализ у матери тоже положительный, сейчас она в больнице в Шумилино. Она была немедленно доставлена в Оболь, затем в Городок. В результате они вернулись в Шумилино. Меня тогда не было, я уезжал в Россию. Когда мой отец был в больнице, мы говорили по вайберу. Он такой человек, который всегда говорит, что все нормально, что все хорошо».
Юрию Магеру было 60 лет.
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У его жены - тоже положительный анализ на коронавирус.
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