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«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет?» Белорусские аграрии о короновирусе и посевной
12.04.2020 23:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пик заболеваемости коронавирусом во многих странах пришелся именно на посевную. И принятые карантинные меры, как видим, поставили под угрозу проведение основных сельскохозяйственных работ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш Президент предложил иной путь.
Юлия Огнева, СТВ:
На своем железном коне Владимир Бабченко выходит в поле уже 16-й сезон подряд. Лайтовый зимний режим закончился для аграриев небывало рано. Снега было совсем мало. Теперь, чтобы не упустить так важную влагу в почве, сельхозпредприятия перешли на режим нон-стоп.
Владимир Бабченко, механизатор хозяйства «Комсеничи»:
В хозяйстве 6 000 сельхозугодий и 4 000 буренок. Работы хватает. Причем очень важно в агроделе все сделать вовремя.
Владимир Бабченко:
Погода благоприятная, в достатке горючее, удобрение и семена. В четырех хозяйствах области первые сеялки вошли в поле 3 марта. Рекорд! Собственно, и закончили посевную в регионе в рекордные сроки. Практически сразу после того, как о завершении посевной доложили брестские аграрии.
Виктор Безсилко, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Опыт, когда из поколения в поколение, да еще и плюс новейшие технологии. И вот он – залог успеха в агробизнесе. Узкая специализация, как например, льноводство – отдельная история.
На полях Шкловского льнозавода работает пять посевных агрегатов. Для стратегической культуры еще летом 2019-го подобрали почву, чтобы строго соответствовала высоким требованиям привередливого северного шелка.
В помощь механизаторам – студенты мехфака Горецкой сельхозакадемии. Такая практика взаимовыручки у белорусских аграриев существует повсеместно.
Иван Ивочкин, студент Белорусской сельхозакадемии:
Владимир Качанов, главный агроном Шкловского льнозавода:
Вне планов здесь разве что гречка. Чтобы не зависеть от соседей в обстановке повышенного спроса на эту крупу, глава государства поручил увеличить посевы гречихи. Сельчане уверены: справятся и с этой задачей.
В Могилевской области посевы уже решено увеличить в 1,5 раза. Так что будем не только со своим мясом, молоком и хлебом, но и с гречкой. Главное – без паники. Аграрии знают свое дело.
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«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет?» Белорусские аграрии о короновирусе и посевной
Новости Беларуси. Пик заболеваемости коронавирусом во многих странах пришелся именно на посевную. И принятые карантинные меры, как видим, поставили под угрозу...
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