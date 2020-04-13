«Коронакризис» в Европе: об экономических потерях, госбюджетах, карантинном режиме

Источник материала: ОНТ

Уже сейчас все больше и больше врачей по всему миру заявляют, что планетарный масштаб ответа на коронавирус совершенно непропорционален угрозе. Вся статистика по заболеваемости и по смертности от коронавируса очень относительна.

Постепенно в прессе, в правительствах пока осторожно, но начинают доноситься голоса: а не слишком ли высокую цену государства платят здесь и сейчас? Может, стоит подумать и про «завтра». Ведь остановив предприятия, целые отрасли, не факт, что они по команде возобновят работу. А у многих запас прочности уже исчерпан...

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