Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 13 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 13 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 1,84 миллиона человек, погибших – 113,4 тысячи, а излечились – более 404 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

Америка: 548 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 166 тысяч;

Италия: 156,4 тысячи;

Франция: 133,7 тысячи.

Германия: 127 тысяч.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Америка: 20,6 тысячи летальных исходов;

Италия: 19,9 тысячи;

Испания: 17 тысяч;

Франция: 14,4 тысячи;

Британия: 10,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Мрачная веха в истории США: в одном только штате Нью-Йорк зараженных коронавирусом больше, чем в любом государстве мира: 189 тысяч человек. Впервые США объявили режим масштабного бедствия сразу во всех штатах. Из-за простоя многих промышленных предприятий и общего ухудшения экономики страны за последнюю пару недель работу потеряли не менее 16 миллионов американцев.

Вчера, 12 апреля, Папа Римский Франциск провел Пасхальное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, но без верующих – причина ясна. Понтифик призвал немедленно прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас разворачиваются по всей планете, а также попросил страны объедениться в борье с пандемией.

Эксперты считают, что Великобритания сильнее других стран Европы пострадает от COVID-19. Бытует мнение, что Соединенное Королевство настигнет и вторая, и третья волны болезни.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который по причине вируса попал в реанимацию, выписал из лондонской больницы. Он записал видеообращение, посвященное медсестрам и врачам. В ролике политик поблагодарил их за то, что они спасли его жизнь, и призвал всех британцев сидеть по домам.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку после неудачного введения 48-часового комендантского часа. Дело вот в чем: МВД внезапно объявило, что вводится двухдневный запрет на выход из домов для жителей 31 провинции Турции. После этого соцсети заполонили видео с огромными толпами людей у магазинов – жители пытались успеть купить продукты. За это Сойлу раскритиковали как гражданские лица, так и политики. Он решил сложить полномочия.

В Судане действует комендантский час, закрыты школы, вузы и клубы, а также запрещены собрания. Однако правила соблюдаются местными жителями неравномерно. Поэтому в Судане примут специальные законы, которые позволят нарушителей карантина подвергнуть уголовному преследованию.

В Москве впервые выдали штрафы 18 магазинам за отсутствие разметки об обязательной дистанции между покупателями (1,5 метра). Штраф за невыполнение требования составляет от 30 тысяч до миллиона российских рублей – примерно 1010 и 33 687 беларуских рублей соответственно.

Обстановка в Беларуси

По последней сводке от Минздрава о новом типе коронавируса в Беларуси, число заболевших достигло 2578. Сколько человек на стационаре, не уточняется. Жизнь 50 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 203 человек, умерли 26.

сводке от Минздрава о новом типе коронавируса в Беларуси, число заболевших достигло 2578. Сколько человек на стационаре, не уточняется. Жизнь 50 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Полностью выздоровели 203 человек, умерли 26. Чиновники из Миорского райисполкома (это Витебская область) заказали себе машину: объявили тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля. Примерная сумма, которую потратят, – 58,8 тысячи рублей (где-то 23 тысячи долларов). Показательно, что госзакупка появилась в тот момент, когда волонтеры ведут акции помощи врачам по всей стране – собирают для медиков деньги на еду, маски, респираторы и другие СИЗ.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.