Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 13 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 13 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 1,84 миллиона человек, погибших – 113,4 тысячи, а излечились – более 404 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .