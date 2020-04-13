ВОЗ: Коронавирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.





Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных. "Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.