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ВОЗ: Коронавирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину

13.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ВОЗ подчеркнули, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он. 

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных. "Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.
 
 
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В ВОЗ подчеркнули, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии.
 
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