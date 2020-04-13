Владимир Денисов: если бы я завязал, официально бы об этом объявил. Есть силы, желание, мотивация

Денисов: Что с карьерой? Сейчас же пока ничего нет. О какой карьере можно говорить? Летом посмотрим. Здоровье — замечательно, все хорошо, плечо в порядке. Готов играть в хоккей.





Степанов: Ты не завязал, правильно?





Денисов: Конечно нет. Я бы официально об этом объявил. Если есть силы, желание, мотивация, зачем?





Последней командой Владимира Денисова была финская "СайПа". Хоккеист прошел длительное восстановление после травмы плеча.



