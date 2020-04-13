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Владимир Денисов: если бы я завязал, официально бы об этом объявил. Есть силы, желание, мотивация
13.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусский защитник Владимир Денисов, пережидающий в США пандемию коронавируса, и форвард Андрей Степанов, находящийся в Минске, устроили прямой эфир в Инстаграме с ответами на вопросы подписчиков. Денисов среди прочего заявил, что пока не планирует завершать карьеру.
Денисов: Что с карьерой? Сейчас же пока ничего нет. О какой карьере можно говорить? Летом посмотрим. Здоровье — замечательно, все хорошо, плечо в порядке. Готов играть в хоккей.
Степанов: Ты не завязал, правильно?
Денисов: Конечно нет. Я бы официально об этом объявил. Если есть силы, желание, мотивация, зачем?
Последней командой Владимира Денисова была финская "СайПа". Хоккеист прошел длительное восстановление после травмы плеча.
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Белорусский защитник Владимир Денисов, пережидающий в США пандемию коронавируса, и форвард Андрей Степанов, находящийся в Минске, устроили прямой эфир в...
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