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Музыка надежды: легендарный Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе Милана

13.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Италия, как и весь мир, борется против пандемии коронавируса.

Музыка надежды: легендарный Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе Милана
Легендарный итальянский певец и тенор в день католической Пасхи 12 апреля дал концерт в пустом Миланском соборе. Полное видео концерта, который транслировался в прямом эфире, размещено на канале исполнителя в Youtube. 

По задумке концерт должен стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру. Он прошел на фоне борьбы против пандемии коронавируса, от которой в значительной мере страдает и Италия. 

Сам собор пустует по причине того, что он закрыт для посетителей из-за ограничительных мер, которые действуют по всей стране, пишет УНИАН.
 
 
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Италия, как и весь мир, борется против пандемии коронавируса.
 
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