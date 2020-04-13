Музыка надежды: легендарный Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе Милана

Легендарный итальянский певец и тенор в день католической Пасхи 12 апреля дал концерт в пустом Миланском соборе. Полное видео концерта, который транслировался в прямом эфире, размещено на канале исполнителя в Youtube.





По задумке концерт должен стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру. Он прошел на фоне борьбы против пандемии коронавируса, от которой в значительной мере страдает и Италия.



