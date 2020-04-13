ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мельянцов: Перед угрозой голода белорус пойдет не на площадь, а садить картошку

13.04.2020 11:47 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский политолог Денис Мельянцов высказал мнение о поведении беларусов во время пандемии и экономического кризиса.

Мельянцов: Перед угрозой голода белорус пойдет не на площадь, а садить картошку
С политологом, координатором программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денисом Мельянцовым беседует Свабода

- Беларусь - одна из немногих стран в мире, которая не приняла жестких мер против пандемии: не закрыла границы, не закрыла школы и ВУЗы, глава государства говорит, что пандемия - это "психоз", мол, на тракторе никакой коронавирус не страшен, страна единственная в Европе проводит футбольный чемпионат. 

Подобной же риторикой пользуется и президент Бразилии Жаир Болсонару. Из руководителей других более менее известных стран - кажется, никто. Как вы оцениваете вероятность того, что Лукашенко все же прав в своей почти ни на кого не подобной политике относительно пандемии?

- Стоит добавить, что и такая страна Евросоюза, как Швеция, также держится подобной стратегии - отсутствие жестких ограничений для граждан и рекомендательный характер социального дистанционирования. То есть это не какая-то уникальная черта отдельных авторитарных правителей. 

Абстрагируясь от временами эпатажной риторики белорусского президента, резон в его поведении относительно эпидемии присутствует.

Белорусская экономика - открытого типа, наша прибыль состоит во многом из экспорта того, что мы производим. И карантинные меры на крупных предприятиях просто приведут к коллапсу экономики. Перезапустить эти предприятия будет стоить слишком дорого, если в принципе возможно. 

И в то время, когда состоятельные страны могут себе позволить вводить какие угодно меры борьбы с коронавирусом, Беларусь вынуждена полагаться исключительно на свою систему медицины (далеко не такую плохую, как многие думают) и дисциплинированность граждан. 

Отсюда и те ограниченные меры (а они все же есть) противодействия эпидемии, которые мы сейчас наблюдаем.

- Нынешняя пандемия по мнению некоторых порождает суровую дилемму между выживанием людей, спасением их от болезни, и выживанием экономики, которая также является условием выживания людей. 

Об этом говорит, по крайней мере, президент США Дональд Трамп. Да и политики — сторонники карантина и локдауна — тоже говорят. Есть ли решение этой проблемы в общем виде, от чего зависит ее решение в той или иной стране?

- Это конечно ложная дилемма - спасение людей или спасение экономики. Абсолютно не факт, что жесткий карантин не приведет к множеству побочных жертв (из-за отсутствия необходимой и своевременной медицинской помощи, роста домашнего насилия, возмущения из-за нехватки продуктов питания и т.д.). Об этом уже много писали и говорили. С другой стороны, в Беларуси, как и в Швеции, людей спасают и без карантина. 

У существующей проблемы есть целый спектр возможных решений: начиная от мягких (частичные ограничения, дополнительные ресурсы для медицинских учреждений и т.д.), и заканчивая тотальным карантином и приостановлением всей социально-экономической и политической деятельности. Есть меры дешевые, а есть совсем недешевые. Так вот недешевые меры мы просто не можем себе позволить.


- Не меняет ли понимание гуманности эта дилемма? Не меняет ли понимание гуманности пиковые перегрузки больниц больными, недостаток необходимого медицинского оборудования — когда приходится делать выбор - кого лечить?

- Гуманность - она обычно для мирного сытого времени. В сложные времена доминирует логика выживания. Чем-то обязательно нужно пожертвовать, чтобы не потерять что-то более значимое и ценное. 

И выигрывает в конце концов не более гуманный, а более рациональный — тот, кто выйдет из пандемии с меньшими потерями во всех смыслах. В этом смысле руководству государств теперь не позавидуешь. Они вынуждены принимать тяжелые рациональные решения, даже если их за это очень сильно критикуют.

- На ваш взгляд, возможны ли в Беларуси кардинальные политические изменения, если, вопреки убеждению президента Лукашенко, эпидемия в стране приобретет значительные масштабы?

- Не уверен, что Лукашенко убежден в отсутствии эпидемии или в том, что она сильно не затронет Беларусь. Расчет на другое - снизить градус накала и паники в обществе. И второе - как можно растянуть количество заболевших во времени, чтобы медицина могла справиться с эпидемией.

Безусловно президент ведет очень опасную игру. Фактически, в отличие от того же Путина, он берет на себя всю ответственность за решения в сегодняшней ситуации. И в случае, если эпидемия приобретет катастрофические масштабы, именно президент в глазах белорусов будет нести персональную ответственность за смерти людей.

Другое дело - отразится ли это на реальной политике? Совсем не обязательно. Уже сейчас понятно, что несмотря на отсутствие карантинных мер в самой стране, нам не избежать глобального экономического кризиса, и как следствие — спада в белорусской экономике. 

А как показывает нам история и нашей страны, и примеры политических трансформаций в других частях мира, экономические кризисы вовсе не обязательно приводят к изменениям в политической системе. 

В случае экономических проблем люди чаще сосредотачиваются на поиске индивидуальных стратегий выживания, чем на политических протестах. Грубо говоря, если реально возникнет проблема голода, средний белорус пойдет не на площадь, а в поле — и посадит в три раза больше картофеля, чем обычно.

- Уже сейчас экономические эксперты фиксируют падение мировой экономики, и прогнозируется дальнейшее падение — споры только о том, насколько глубоким он будет. Кто из этого водоворота выйдет победителем или хотя бы кто проиграет меньше других - США, Китай, ЕС, Россия?

- Мы пока не видим точной перспективы окончания эпидемии, поэтому делать какие-то прогнозы просто бессмысленно. Единственное, что пока очевидно, это то, что Китай уже справился с основной волной заболевания и постепенно выходит на штатное функционирование. И дешевая нефть очень способствует этому процессу.

- И ожидаете ли вы в результате кризиса большой, мировой войны?

- С чего бы это? И Запад, и Россия, и Китай выйдут из эпидемии настолько ослабленными, что им будет не до войны. Если новая мировая война когда-то и произойдет, то она вряд ли станет последствием именно этого кризиса.

- Как пандемия уже меняет и еще поменяет мир в смысле интеллектуальной моды? Какие идеологии, верования приобретут большую популярность, как мир сам себе будет объяснять, что с ним происходит?

- Эта эпидемия ускоряет те процессы, которые и так уже шли. Например большая дигитализация -дистанционные средства и платформы для коммуникации, бесконтактные способы управления, больший контроль за гражданами и тому подобное. Возрастет разочарование интеграцией и глобализацией. 

Эпидемия со всей ясностью показала актуальность теории политического реализма в международных отношениях - как в случае Евросоюза, так и в других частях мира, мы наблюдали, как государства возвращают себе суверенитет и в критических ситуациях предпочитают единоличные действия, а не руководствуются блоковой солидарностью и консенсусом. 

Естественно, не стоит ожидать распада существующих союзов и полного сворачивания глобализации. Но энтузиазма явно поменяется. Как и прекраснодушного идеализма.


- Пандемия порождает в мире и примеры солидарности, взаимопомощи, жертвенности и примеры эгоизма, лагерного закона — умри ты сегодня, а я — завтра. А чего больше? И чего будет больше дальше?

- Как я уже отмечал, первая реакция национальных правительств была закрыться и максимально использовать существующие возможности в свою пользу. Это нормальная здоровая реакция на опасность — рост подозрительности к любым «чужеземцам» и одновременно повышение внутригрупповой солидарности. Поэтому здесь жертвенность и эгоизм — это не противоположные вещи, они просто распределены по-разному. 

Будут ли эти факторы нарастать, или идти на спад, соответственно, зависит от того, насколько затянется эта эпидемическая ситуация, насколько болезненны будут ее последствия, насколько функциональными будут каналы коммуникации между обществом и внутри стран между различными социальными и политическими группами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский политолог Денис Мельянцов высказал мнение о поведении беларусов во время пандемии и экономического кризиса.
 
Новости дня
Новости
 
Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика