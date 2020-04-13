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Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

13.04.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области определены места, где водители транзитного транспорта могут отдохнуть или заправить авто, сообщили в программе «Минщина» СТВ. Такие меры безопасности приняты с целью снижения риска распространения коронавируса.

Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

За выполнением постановления следит Госавтоинспекция. Вместе с транспортниками проводят специальные рейды по выявлению нарушителей.

Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

Определены шесть автозаправочных станций, где можно делать остановку и стоянку. Они находятся на 364-м и 449-м километрах автодороги М1, на 57-м километре трассы М6, на 346-м автодороги Р43 и на 1-м километре второго подъезда до Слуцка.

Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

Владимир Мартиневский, ведущий специалист управления филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Таможенными органами и Транспортной инспекцией выдаются требования, выдаются схемы и карты, в которых установлены места отдыха и отстоя транспортных средств, следующих транзитом через Республику Беларусь.

Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Водители транспортных средств, с которыми произошло дорожно-транспортное происшествие, либо поломка, либо же у них намечены погрузочно-разгрузочные действия, не попадают под указанное постановление.

Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

Выполнение требований для водителей обязательно. Первоначально с нарушителями проводят профилактическую беседу, но предусмотрен и штраф, если водитель отказывается выполнить правила.

Люди в материале: Владимир Мартиневский, Андрей Гладкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области определены места, где водители транзитного транспорта могут отдохнуть или заправить авто, сообщили в программе «Минщина» СТВ....
 
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