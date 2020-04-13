|
Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила
13.04.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области определены места, где водители транзитного транспорта могут отдохнуть или заправить авто, сообщили в программе «Минщина» СТВ. Такие меры безопасности приняты с целью снижения риска распространения коронавируса.
За выполнением постановления следит Госавтоинспекция. Вместе с транспортниками проводят специальные рейды по выявлению нарушителей.
Определены шесть автозаправочных станций, где можно делать остановку и стоянку. Они находятся на 364-м и 449-м километрах автодороги М1, на 57-м километре трассы М6, на 346-м автодороги Р43 и на 1-м километре второго подъезда до Слуцка.
Владимир Мартиневский, ведущий специалист управления филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Выполнение требований для водителей обязательно. Первоначально с нарушителями проводят профилактическую беседу, но предусмотрен и штраф, если водитель отказывается выполнить правила.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила
Новости Беларуси. В Минской области определены места, где водители транзитного транспорта могут отдохнуть или заправить авто, сообщили в программе «Минщина» СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)