ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Нью-Йорке от коронавируса умерли более 10 тысяч человек. Это не наша история?

13.04.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Нью-Йорке от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Bloomberg.

Число погибших достигло 10 056 человек. За сутки число смертей увеличилось на семь процентов — это самый низкий показатель с начала эпидемии в штате. Куомо рассказал, что власти хотят максимально скоординировать действия по борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших от него штатах, в том числе Нью-Йорке.


10 апреля стало известно, что погибших в штате начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения. Как правило, могилы раскапывали заключенные из тюрьмы с соседнего острова, однако из-за большого числа смертей к этому стали привлекать обычных рабочих.

По последним данным, в США более 561 тысячи зараженных коронавирусом, 22 тысячи человек погибли, а 30,3 тысячи вылечились, пишет lenta.ru
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нью-Йорке от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Bloomberg.
 
Новости дня
Новости
 
«Это не то, что нужно людям знать». Как мы пытались узнать свежую статистику по коронавирусу в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика