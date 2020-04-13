В Нью-Йорке от коронавируса умерли более 10 тысяч человек. Это не наша история?

Число погибших достигло 10 056 человек. За сутки число смертей увеличилось на семь процентов — это самый низкий показатель с начала эпидемии в штате. Куомо рассказал, что власти хотят максимально скоординировать действия по борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших от него штатах, в том числе Нью-Йорке.









10 апреля стало известно, что погибших в штате начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения. Как правило, могилы раскапывали заключенные из тюрьмы с соседнего острова, однако из-за большого числа смертей к этому стали привлекать обычных рабочих.





lenta.ru По последним данным, в США более 561 тысячи зараженных коронавирусом, 22 тысячи человек погибли, а 30,3 тысячи вылечились, пишет



