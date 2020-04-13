Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре. Это на 40 процентов больше, чем в 3-м туре

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре. Отметим, что по сравнению с 3-м туром посещаемость выросла на 40 процентов.

Средняя посещаемость чемпионата составляет 804 человека на игре. Это на 72 процента меньше, чем в прошлом сезоне (2 911).

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где не приостановлен футбольный чемпионат. Посещаемость лиги резко упала из-за распространения коронавируса.

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.

Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил , что решение о возможной остановке или продолжении чемпионата Беларуси будет принято в понедельник-вторник.

В Беларуси, по данным Минздрава, на 13 апреля зарегистрировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 больных умерли, 203 пациента выписаны.