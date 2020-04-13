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Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре. Это на 40 процентов больше, чем в 3-м туре
13.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре. Отметим, что по сравнению с 3-м туром посещаемость выросла на 40 процентов.
Средняя посещаемость чемпионата составляет 804 человека на игре. Это на 72 процента меньше, чем в прошлом сезоне (2 911).
Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где не приостановлен футбольный чемпионат. Посещаемость лиги резко упала из-за распространения коронавируса.
Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.
Председатель АБФФ Владимир Базанов
В Беларуси, по данным Минздрава, на 13 апреля зарегистрировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 больных умерли, 203 пациента выписаны.
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Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре. Это на 40 процентов больше, чем в 3-м туре
Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 459 человек на игре.
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