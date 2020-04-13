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Александр Лукашенко: «Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки»

13.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что количество людей с пневмонией в стране снижается.

«Я доволен тем, что наш прогноз о том, что мы практически свели к минимуму ОРВИ или ОРИ, как вы их там называете (это сезонные все заболевания). Они уже у нас внизу, они пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали и доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году. Пневмонии увеличивались, но, что показательно, последние три дня (вот я по Витебску бедного этого Шерстнева каждое утро допрашиваю, он уже, наверное, не спит ночами). У него 3-4 дня назад добавлялось пневмоний – 280 даже было за сутки. Сейчас в 2,5 раза снизилось. И уже вот третьи сутки у него держатся внизу. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция.

То есть снижается вот этих пневмобольных людей каждые сутки. Этот хвост, как медики говорят, его бы побыстрее отсечь нам, и у нас это есть снижение. Но успокаиваться нельзя (я о пневмониях говорю). Потому что видите, погода какая стоит – то холодно, то ветрено, то то, то это, где-то подстыл, особенно старики – простудились, и может произойти всплеск. Вот нам нельзя допустить», – сказал Лукашенко.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, где матчи не приостановлены. Из-за пандемии коронавируса посещаемость высшей лиги упала на 72% по сравнению с прошлым сезоном.

ВОЗ рекомендовала Беларуси запретить массовые и спортивные мероприятия.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 больных умерли, 203 пациента выписаны. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Витебска» – «Смолевичи» был перенесен в Борисов. Как сообщил министр здравоохранения Беларуси, это было сделано из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске. Однако председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что игру перенесли из-за погодных условий.

Александр Лукашенко: «Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет»

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что количество людей с пневмонией в стране снижается.
 
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