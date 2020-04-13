ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

13.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но здесь важный и принципиальный момент: умирают не от самого вируса, а чаще всего от «букета» хронических заболеваний, для которых COVID-19 может стать так называемым триггером, то есть спровоцировать осложнения уже имеющихся болезней.

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

Читайте также:

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»

Пульмонолог о коронавирусе: здоровый молодой человек переносит бессимптомно или малосимптомно. Порой это заболевание выявляется случайно

Как правило, рискуют пациенты с давними проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вредными привычками, ожирением.

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

Раиса Чечко, заместитель главного врача 2-й городской клинической больницы Минска:
Сегодня умирают от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем от COVID-19. Факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение. У пациентов с этими факторами риска вероятность иметь неблагоприятный исход значительно выше, чем у здоровых пациентов.

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

Люди в материале: Раиса Чечко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но здесь важный и...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус – не приговор! А что вы делаете, чтобы помочь себе и врачам? Рубрика «Антивирус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика