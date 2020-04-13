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Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе
13.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но здесь важный и принципиальный момент: умирают не от самого вируса, а чаще всего от «букета» хронических заболеваний, для которых COVID-19 может стать так называемым триггером, то есть спровоцировать осложнения уже имеющихся болезней.
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Как правило, рискуют пациенты с давними проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вредными привычками, ожирением.
Раиса Чечко, заместитель главного врача 2-й городской клинической больницы Минска:
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Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но здесь важный и...
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