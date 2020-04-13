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Наталья Жукова: пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями сместился на пять-шесть недель
13.04.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
И сегодня мы видим, что кривая заболеваемости пришлась как раз на март. Подъем заболеваемости – это такая небольшая (видите, она даже в виде короны получилась) фиолетового цвета. И повторяет заболеваемость, которая была в 2018-2019 годах.
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Новости Беларуси. Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад, сообщили в программе Новости...
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