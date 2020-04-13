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Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре
13.04.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница. Первых пациентов в регионе с COVID-19 начали привозить именно сюда полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У большинства тех, кто находится здесь, подтвержден коронавирус. Работы местным медикам, конечно, хватает. Но все необходимое для лечения пациентов тоже есть. Как и свободные места благодаря тому, что потоки заболевших перераспределяются. Достаточно и аппаратов ИВЛ.
Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:
Везде во всем мире поступают точно также. Это ситуацию облегчает. То есть незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре, занимать койку, тратить на это какие-то силы и ресурсы.
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Главврач Витебской областной инфекционной больницы: незачем человека, у которого один раз было 37,1, держать 14 дней в стационаре
Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница. Первых пациентов в регионе с COVID-19 начали привозить именно сюда полтора месяца назад, сообщили в...
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