В ВОЗ оценили угрозу повторного заражения переболевших COVID-19

Источник материала: Tut.by

У ученых пока недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос, может ли вновь заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 человек, который уже ею переболел. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC.



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«Что касается выздоровления и повторного заражения, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это неизвестно», — сказал Райан.

В свою очередь, ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове рассказал о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок. Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению COVID-19, это «другой вопрос», отметила ван Керхове. По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19 (сейчас в мире их более 300 тыс.), чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет и как долго он может защищать человека.

По словам Райана, повторное заражение человека вирусной инфекцией, которой он уже переболел, не редкость. Обычно такое происходит, когда вирус в организме был не полностью уничтожен.

В апреле Центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщил, что у более чем 50 пациентов, признанных ранее излечившимися от COVID-19, вновь был обнаружен коронавирус. О повторных заражениях сообщали также медики из Таиланда.

В марте глава Института Роберта Коха (Robert Koch Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер говорил, что пандемия COVID-19 может затянуться на два года, продолжительность будет зависеть от того, как скоро ею переболеют и приобретут иммунитет достаточно много людей.

10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные тестирования на антитела заявила, что иммунитет к COVID-19 есть у 3% россиян.

По словам Поповой, у 20−25% инфицированных заболевание проходит без симптомов. «Это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается», — отметила она. Формируется ли у этих носителей иммунитет или нет, пока неизвестно.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус в ходе брифинга в понедельник заявил, что окончательную победу над COVID-19 может обеспечить только создание безопасной и эффективной вакцины.

«COVID-19 наступает очень быстро, но отступает он куда медленнее», — предупредил глава ВОЗ.

По официальным данным ВОЗ , в мире насчитывается более 1,773 млн случаев заражения COVID-19, умерли 111,6 тыс. человек. По данным Университета имени Джонса Хопкинса, общее число заражений уже превысило 1,872 млн, умерли более 116 тыс. человек.