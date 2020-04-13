Регбистка Немкович, работающая медсестрой: «Самый вопиющий случай безответственности? Наверное, Вербное воскресенье. Почему они делают так, когда люди умирают?»

Источник материала: Tribuna.com

Регбистка сборной Беларуси и медсестра в реанимации 10-й минской клинической больницы Ольга Немкович в интервью «Прессболу» рассказала о своей работе.

- Что сейчас самое сложное?

– Работать в форме. Мы используем не просто респираторы и обычные маски. Нам выдали тяжелые противогазы. Шутки шутками, но это реально противогазы. Только пластмассовые, новые, усовершенствованные. Не знаю, предназначались ли они изначально для медицинских целей. С пациентами мы работаем в этих противогазах. От них потом болит шея, они пережимают. Врачи по всему миру выкидывают фотки, как они выглядят, когда снимают амуницию. Все отекшие...

Ну и психологически тяжело. Если бы мне предложили сейчас пообщаться с психологом, наверное, не отказалась бы. Иногда сидишь, уставишься в одну точку. Немного крыша подъезжает от того, что очень трудно.

- В чем конкретно сейчас заключается твоя работа?

– Она не сильно отличается от той, что была раньше. У нас есть пациенты на аппаратах искусственной вентиляции легких. Слежу за такими людьми.

Нужно их поворачивать, умывать, перевязывать. А еще вести кучу документации — не передать словами, сколько работы. Тяжелых пациентов кладем на живот — это тоже очень трудно. Все люди в состоянии глубокого сна, в которое их вводят с помощью препаратов. В чем заключается... Спасать, смотреть, лечить.

- Твоя фраза: «Не понимаю, почему люди не пугаются количества зараженных». Самый вопиющий случай безответственного отношения?

– Наверное, Вербное воскресенье. С учетом того, что 20-летние девочки вряд ли шли в церковь. Речь о взрослых людях, которые почему-то считают, что это их не коснется, что они самые здоровые. Куча людей, много заразы... Для меня на сегодня это кажется не самым важным. Почему они делают так, когда весь мир кругом болеет, люди чувствуют себя плохо, умирают? – сказала Немкович.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 больных умерли, 203 пациента выписаны.