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Белорусский дальнобой в 90% случаев нарушает меры по предотвращению завоза COVID-19

14.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таможенными органами выявлено 150 фактов несоблюдения водителями-экспедиторами требований по срокам выезда грузовиков за пределы республики и местам остановки для отдыха и заправки, основные нарушители - граждане Беларуси, сообщил Государственный таможенный комитет.

"В пунктах пропуска на таможенной границе, а также на территории страны и вблизи государственной границы белорусской таможней контролируется соблюдение водителями-экспедиторами требований мер по предотвращению завоза и распространения COVID-19", - говорится в сообщении ГТК.


© Sputnik / Виктор Толочко

По информации ведомства, с момента вступления в силу норм остановления таможенниками выявлено около 150 фактов нарушений, допущенных водителями автомобилей при осуществлении транзитных перевозок товаров. "Основные из них: несоблюдение срока выезда автомобилей за пределы республики, перечня дорог, установленных для движения, а также мест остановки для отдыха и заправки транспортных средств",  - отметили в комитете.


При этом, в 90% случаев законодательство нарушают водители - граждане Беларуси, которые работают в том числе на иностранные фирмы-перевозчики, пишет interfax.by

"Таможенными органами рассматривается вопрос о применении к перевозчикам-нарушителям дополнительных мер обеспечения соблюдения установленных правил, в том числе таможенного сопровождения транспортных средств, следующих транзитом по территории Республики Беларусь", - отметили в ГТК.

В настоящее время правонарушителям грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.

Как сообщалось, в конце марта правительство приняло постановление N171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19". Согласно документу, водители-дальнобойщики,  выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и покинуть территорию страны по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда.
 
 
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Таможенными органами выявлено 150 фактов несоблюдения водителями-экспедиторами требований по срокам выезда грузовиков за пределы республики и местам остановки...
 
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