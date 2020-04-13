Белорусский дальнобой в 90% случаев нарушает меры по предотвращению завоза COVID-19

"В пунктах пропуска на таможенной границе, а также на территории страны и вблизи государственной границы белорусской таможней контролируется соблюдение водителями-экспедиторами требований мер по предотвращению завоза и распространения COVID-19", - говорится в сообщении ГТК.









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По информации ведомства, с момента вступления в силу норм остановления таможенниками выявлено около 150 фактов нарушений, допущенных водителями автомобилей при осуществлении транзитных перевозок товаров. "Основные из них: несоблюдение срока выезда автомобилей за пределы республики, перечня дорог, установленных для движения, а также мест остановки для отдыха и заправки транспортных средств", - отметили в комитете.









interfax.by При этом, в 90% случаев законодательство нарушают водители - граждане Беларуси, которые работают в том числе на иностранные фирмы-перевозчики, пишет





"Таможенными органами рассматривается вопрос о применении к перевозчикам-нарушителям дополнительных мер обеспечения соблюдения установленных правил, в том числе таможенного сопровождения транспортных средств, следующих транзитом по территории Республики Беларусь", - отметили в ГТК.





В настоящее время правонарушителям грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.





Как сообщалось, в конце марта правительство приняло постановление N171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19". Согласно документу, водители-дальнобойщики, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и покинуть территорию страны по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда.



