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Виталий Щербо: «Государство в США всеми способами нам помогает. Я сейчас не плачу кредиты за зал, за дом, за машину»

14.04.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказал, как государство в США помогает во время пандемии коронавируса.

– Президент США издал указ, что на время пандемии ни одна из компаний, обеспечивающих поступление воды, газа и электричества, не имеет права ни отключать, ни взыскивать долги, ни делать какие-то другие подобные шаги. Все компании ждут, даже если у кого-то накопился долг. Тем не менее, потом людям нужно все оплатить.

Плюс, так как экономика Америки в принципе держится на малом бизнесе, то государство всеми способами нам помогает. Например, все наши ипотеки по залу, по домам сейчас платить не надо. Я сейчас не плачу кредиты за зал, за дом, за машину. И так можно делать на протяжении трех месяцев. Каждый человек в США получает специальное пособие. Пока помогает государство, но что будет дальше, не знаю.

– Пособие большое?

– Сенат ввел такое правило: каждый человек, который за предыдущий налоговый год заработал менее 75 тысяч долларов, получил единовременное пособие в размере 1200 долларов. Плюс по 500 долларов на каждого ребенка. То есть моя семья, можно сказать, получит 3400 долларов. Но, повторюсь, эти деньги выплачиваются один раз. А ежемесячно людям дается пособие по безработице. Оно зависит от размера зарплаты. Например, моя жена получает в неделю 144 доллара в рамках пособия, я получаю 460 долларов. Также от штата семье полагается по 600 долларов в неделю. Но самое главное, что на три месяца нас освободили от уплаты ипотек, кредитов. Так что пока выживаем, нормально. Но что будет дальше? Когда снимут карантин, когда все откроется, понадобится два-три месяца, чтобы войти в нормальное русло. Вроде, сказали, что 4 мая все должно заработать. Но не думаю, что так будет. Получается, два месяца минимум мы будем сидеть, не платить кредиты. Останется еще один свободный месяц. А потом же надо как-то все оплачивать. Будет непросто. Тем более, предположим, мы откроемся, детей будет немного, а летом – еще меньше. Люди все равно, даже если карантин уберут, будут бояться куда-то ходить, – сказал Щербо.

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Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказал, как государство в США помогает во время пандемии коронавируса.
 
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